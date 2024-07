El pasado domingo por la tarde se llevó a cabo la final de Miss Universo Chile, la cual dejó como ganadora a Emilia Dides.

El concurso fue transmitido por La Red y tuvo en la conducción a Jorge Aldoney, exGran Hermano, quien cumplió su primera incursión en animación de TV.

En conversación con Página 7 Aldoney, que ostenta el título de Mister Chile, realizó una evaluación de su desempeño en el escenario, mostrándose autocrítico.

“Para ser la primera experiencia en vivo, en horario prime y estand solo, creo que me salió bastante bien”, indicó el exchico reality.



“En el escenario me sentí incómodo, porque no estoy acostumbrado a este tipo de animación. Estar en televisión en vivo es muy distinto. No hay lugar para la equivocación”, agregó.

Descargo de Jorge Aldoney tras Miss Chile

Asimismo, el joven de 28 años aseguró que su actitud fue de “valentía”, ya que se trató de una animación en solitario.

“Cualquier error va a ser sacado de contexto y va a ser totalmente criticado. Creo que asumí el riesgo y fui bastante valiente. A los leones, porque fue una animación en solitario”, concluyó.

Hay que señalar que Emilia Dides representará a Chile en el próximo certamen de Miss Universo 2024, que se llevará a cabo en México.

La cantante, que tuvo un destacado paso por Rojo en 2018, venció en la final a Francisca Lavandero, quien representaba a Los Ángeles.