Emilia Dides, ex Rojo, se coronó como la ganadora del Miss Universo Chile 2024, pero el evento no estuvo exento de críticas debido a un error en la coronación de la candidata equivocada en la categoría "Miss Rostro". El bochornoso momento se produjo cuando el animador Jorge Aldoney nombró a la representante de La Reina como ganadora, pero la modelo encargada de entregar la banda interpretó mal la selección, generando confusión.

El bochornoso momento ocurrió cuando el animador del programa transmitido por La Red, Jorge Aldoney, comenzó a nombrar a las nominadas. De ellas, la primera seleccionada fue la representante de la comuna de La Reina, a la cual llamó al centro del escenario.

Sin embargo, la modelo a cargo de entregar las bandas interpretó la selección como la ganadora de la categoría, por lo que de inmediato le calzó la banda.

Ante el momento, el ex Gran Hermano se apuró en señalarle el error: “Todavía no. Es una candidata de las tres. Todavía no es la ganadora, muy pronto, muy pronto”.

Para intentar salir del paso, el Mister World agregó: “Son cosas que pasan en la televisión en vivo”, intentó explicar. Cabe mencionar que la candidata no resultó ser la ganadora cuando se corrigió la premiación.

El error en el Miss Universo Chile generó varias reacciones en redes donde incluso se rieron del hecho con comentarios como: “Es como escuchar al Charly Badulaque” y “Como te juiste a distraer tanto, hija por Dios”, en referencia al error de la modelo y el animador.

Por otro lado, Jorge Aldoney se refirió a su primera experiencia en un evento como el Miss Universo Chile, donde admitió que “lo pasó pésimo”.

“La verdad es que fue difícil, porque era primera que animaba un programa de televisión en vivo y en directo, entonces, la posibilidad de no equivocarse no existía”, comenzó diciendo a Tiempo X.

A ello añadió que también le afectó no tener un compañero en el escenario, además de la falta de una edición. Por ello, concluyó sin referirse al error puntual: “Decirte que me gustó sería una mentira, porque lo pasé pésimo”, afirmó.