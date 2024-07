Esta mañana en la región Metropolitana se registraron temperaturas 0° grados, razón por la que un equipo de Tu Día envió al periodista de Canal 13, Gabriel Alegría a tomar el pulso en la comuna de Macul.

Fue en este contexto que la animadora del matinal, Priscilla Vargas, le propuso un desafío, mostrar la escarcha que congelaban el pasto a su lado.

Por ello, el reportero se inclinó para tocar el pasto y mostrar como saltaban los trozos de hielo: “Cuidado con el anillo de matrimonio”, le advirtió Nacho Gutiérrez desde el estudio.

Sin embargo, cuando se levantó se percató que uno de sus anillos, el de compromiso, ya no estaba en su dedo anular, solo se encontraba el de matrimonio.

“Se me salió, se me salió. Y no es chiste”, le dijo desesperado el periodista de Canal 13 al animador, mientras ellos no ocultaban su sorpresa.

“Se me cayó uno, tengo uno no más, me falta el otro”, le relataba a los panelistas en el estudio, mientras le consultaban si realmente se lo había puesto o lo había olvidado.

Ante la desesperación del periodista, la cual se tomó con humor, los animadores bromearon diciéndole: “Esto es causal, causal de divorcio”, complementó Vargas.

“Me van a echar hoy día mismo”, agregó Gabriel Alegría. “¿Quien me recibe hoy día?”, añadió entre risas nerviosas.

Luego de que la animadora le consultara sobre el anillo, el periodista explicó: “Es el anillo de compromiso, el de matrimonio lo tengo acá (…) El anillo de compromiso original fui yo el que lo regaló, este fue un regalo para mi a un año de habernos comprometido, entonces igual tiene importancia”, contextualizó.

El esposo del periodista, Daniel, se comunicó con el matinal, lo que dió paso a otro gracioso momento: “Yo no veo matinales, me acaban de avisar mi madre que Gabriel perdió su anillo en su trabajo”, alcanzó a decir justo antes de que el periodista de Canal 13 encontrara la argolla entre el pasto.

El reportero no pudo contener su emoción y comenzó a saltar de felicidad mientras mostraba ambos anillos: “¡No hay divorcio!”, gritaron en celebración desde el estudio.

“Se salvó, porque él sabe que si se perdía el anillo me tenía que pagar un viaje”, dijo a modo de broma su marido al teléfono.

Aliviado de encontrar la argolla, el periodista continuó con el despacho desde la mencionada comuna, no sin antes reflexionar: “No toco más la escarcha”, cerró.