Oliver Borner, el actor que da vida a Nacho en “Como la vida misma”, reveló cómo ha cambiado la percepción de la gente en torno a su personaje tras su desarrollo a lo largo de los últimos episodios.

En conversación con Página 7, durante un evento de Axe -el desodorante-, indicó que “lo que veía antes el público a lo que es ahora, sí ha cambiado bastante. Ahora la gente no me dice ‘papito corazón’, y me dicen ‘te hiciste cargo’, es distinto, lo cual es bacán”.

“Me alegro de que la gente disfrutó de ese cambio y que les haya gustado, que es lo importante”, expresó.

En este sentido, sobre lo que se viene para Nacho en la teleserie, anticipó que “está cerca de su hija, que era lo que más quería, pues se vio en unos capítulos que lo dio todo para acercarse a ella y también a Carol apoyándola. Además, se generó esta buena onda con la familia de Carol, que era lo más difícil que se veía en un momento”.

“Él está contento de estar cerca de su hija, pero va a pasar una cosa que quizás no lo va a dejar tan feliz, pero cambió y tuvo un gran giro, eso es lo bueno”, sostuvo.

En cualquier caso, y ante la eventualidad de trabajar en otra teleserie una vez acabe esta, adelantó a P7 que “con Mega no sé todavía, terminamos de grabar hace menos de un mes, entonces, está todo un poco (reciente), sé que hay hartos proyectos que se vienen, pero no he tenido conversaciones todavía”.

‘Como la vida misma’ se transmite de lunes a viernes a las 20:30, por Mega.