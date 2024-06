Durante esta mañana, varios medios de comunicación se apostaron en Curanilahue, uno de los sectores más afectados por el sistema frontal que afecta a la zona. La razón era una casa que estaba en riesgo de derrumbarse debido a los sedimentos que dejaba la lluvia a su paso.

Por esto, hasta el lugar llegó el notero de Tu Día, Rodrigo Pérez, quien desde dentro de la casa afectada le relataba a los animadores y los televidentes los trabajos que se realizaban para rescatar parte de la vivienda.

Fue en ese momento que el notero tuvo un altercado con el animador del matinal, José Luis Reppening. Mientras el periodista les detallaba los trabajos que hacían los dueños de la vivienda junto a personal municipal para desprender parte de la infraestructura, el conductor le pidió salir del lugar.

“¡Rodrigo, Rodrigo, salgan de la casa!”, le alzó la voz tratando de llamar su atención. Sin embargo, el notero no tenía retorno, por lo que no lo escuchó enseguida.

“¡Salgan de la casa, no estén ahí!”, le volvió a insistir Reppening cuando retomó el enlace. “O sea, nosotros estamos diciendo que es, peligroso y tú no te puedes poner ahí, Darwin (camarógrafo) tampoco, aléjense de ahí”, le ordenó.

“Es un riesgo para los que van a desacoplar (la casa), lo lógico es que no haya nadie ahí y se vayan para atrás y que pase lo que tenga que pasar. No se pongan ahí, porque es un riesgo”, agregó Repenning.

Sin embargo, Pérez intentó justificar su decisión de mantenerse en el lugar, lo que encendió las advertencias de los expertos y los animadores que estaban en el programa.

“Déjame explicarte el contexto, nosotros perdimos el retorno, en varios minutos yo no te escuché nada, de partida. Nosotros estamos siguiendo las instrucciones del personal, de la autoridad, que nos dicen ‘ustedes pueden transitar por esta línea’“, relató, señalando un pasillo de madera a su vez que desde el estudio negaban con la cabeza y se oía un “no” constante.

“No, no, no, no”, le insistió el animador del matinal. Tras ello, uno de los expertos en emergencias que se encontraba en el panel le advirtió que no había forma de evaluar o decidir si el lugar era seguro.

“Oye Rodrigo, me da lo mismo que estén todos los canales de televisión arriba de la cuestión, tú no te poní’ ahí no más po"”, le dijo nuevamente Reppening y finalmente el reportero dejó el lugar.

Dos horas más tarde la casa se derrumbó.