Bastante distante fue la relación que, en vida, tuvieron el expresidente argentino Carlos Menem y su hijo Máximo. El mandatario falleció el 14 de febrero de 2021.

Es así como, en noviembre de 2023 la justicia del vecino país determinó quienes eran los herederos legítimos del político, tras un largo periodo de juicio.

De acuerdo a Meganoticia, quedó esclarecido que estos fueran Zulema, Carlos Nair, Máximo y su nieta Antonella, quien es hija de Carlos Menem Jr.

Ahora, según el medio argentino Perfil, su declaración jurada indica que su patrimonio estaba compuesto por 26 terrenos en Chilecito, en La Rioja, de los cuales solo es poseedor del 50%. La otra mitad es del ex intendente de Córdoba Germán Kammerath Gordillo.

Otros bienes declarados fueron obras de arte, dinero en efectivo en el país, dos autos y acciones de la empresa Telecom.

Máximo y la herencia de Carlos Menem

Por otro lado, el informe develó que Menem vivía en una casona en la zona de Belgrano, que no era parte de su patrimonio, sino que pertenece a Zulemita Menem.

Otra propiedad emblemática del ex presidente fue su residencia en Anillaco, La Rioja, conocida como “La Rosadita”. Aquella casa tampoco forma parte del patrimonio heredable de Menem, sino que también es su hija mayor.

Hay que señalar que Máximo Menem Bolocco se refirió a este tema en 2022, asegurando que estaba viendo la situación legal con abogados en Argentina.

“Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que pase lo que tenga que pasar”, sostuvo en la oportunidad.

“Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina”, cerró.