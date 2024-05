Constanza Mackenna habló en sus redes sociales, del actual estado de su hijo menor, luego de ser hospitalizado de urgencia por una bronconeumonía severa.

Hace una semana, la actriz, utilizó su Instagram para hablar de la compleja situación que vivía su hijo menor Teo, luego de que su estado de salud empeorara justo después de llegar de vacaciones.

Luego de ello, Constanza confirmó que su pequeño hijo hospitalizado padecía una bronconeumonía severa, tras mantener síntomas de un resfrío común.

“Está con una bronconeumonía severa, pero no sabemos qué virus fue el que lo produjo. En sus exámenes salieron los seis virus más típicos que se identifican todos negativos”, reveló para Página 7.

Asimismo, indicó la semana pasada que el niño está mejor, y que fue trasladado desde la UCI a la UTI.

Estado del hijo menor de Constanza Mackenna

En un nuevo video, una semana después del complejo estado de salud, la actriz contó en sus redes sociales noticias positivas.

Sus primeras palabras fueron de agradecimiento hacia las personas que le dieron su apoyo en aquel momento complicado.

“Al final el leer todos sus mensajes se convirtió en un mantra de sanación en donde leía puras buenas energías y rezos que me ayudaron mucho“, indicó.

Luego de ello explicó que su hijo Teo se resfrió, con síntomas comunes, pero ella notó que no estaba con un carácter normal. “Estaba mañoso, no quería dormir, no quería comer“, dijo.

Además, relató que su respiración cambió a una manera extraña. “Se le inflaba la guata de una manera muy diferente y rara”, continuó diciendo.

A raíz de lo anterior decidió llevarlo de urgencias para que lo trataran. “Lo controlaron y estaba con una frecuencia respiratoria muy alta. Lo trataron de estabilizar y no pudieron (…) terminó internado en la UCI con máscara de oxígeno…sino reaccionaba a eso, iba a terminar intubado“, contó.

Sin embargo, tras todo aquel momento de incertidumbre, la actriz contó que su hijo está mucho mejor, sano, y que ambos ya están en su hogar.