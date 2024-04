Blue Mary reconoció que no debió tener una relación con Dash. Según dijo, hubo momento en que no se sintió valorada.

La conductora de radio y cantante, María Almazábar, conocida como Blue Mary, reconoció al interior del reality Ganar o Servir de Canal 13 que no debió haber tenido una relación con Maicol González, el “Dash”.

El joven, quien hoy también se dedica a la música, se hizo conocido gracias al docureality Perla.

Tal fue la popularidad y cariño del público, que incluso tuvo su propio programa con su amigo Cangri, Sebastián Leiva, quien fue encontrado muerto en el altiplano de Bolivia en 2019.

Según reconoció Blue Mary, con Dash tuvieron una relación que duró cinco años, pero que no debió haber estado con el también cantante urbano.

Almazábar explicó que “No debería haber estado con él. En muchos momentos me sentí no valorada, y pasar por eso es igual es súper triste”.

“Yo siento que en esa relación y junto con otras, me di cuenta de mis propios traumas, que era muy de estirar los chicles de las relaciones como por esa necesidad de no fracasar en la relación. Todavía creo mucho en el amor, y soy muy entregada, entonces como que siempre he creído que las personas con las que he estado son como casi el ‘para toda la vida’, esa idea pendeja igual, muy de soñadora”, añadió mientras conversaba con la Botota y Cindy Nahuelcoy.

Antes de entrar al reality, Blue Mary reconoció que la relación con Dash no terminó de la mejor manera.

El extracto fue recogido por usuarios de redes sociales, quienes compartieron el video en diversas plataformas.