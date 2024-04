La noche de este domingo debutó en Canal 13 su nuevo reality, “¿Ganar o servir?”, el cual trajo de regreso varios rostros conocidos de la televisión chilena, así como tantos otros completamente nuevos. Ese fue el caso del español Alejandro Pérez.

Sin embargo, el modelo de 30 años, quien logró convertirse en Mister España en dicho país, no tuvo un desenlace prometedor.

Mientras los participantes del programa cruzaban un desierto andino montados en camellos, se enfrentaron en una estación del desafío. Allí el exfutbolista Coca Mendoza tuvo que contestar una llamada telefónica en una cabina ubicada en el inhóspito lugar.

Ahí se le comunicó que cuando llegarán al destino, debía eliminar a uno de sus compañeros.

“Lo siento. A los demás los conozco a todos, sé que eres un competidor fuerte, y como quiero llegar a la final, estratégicamente quedas eliminado“, argumentó el exfutbolista después de elegir al español, a solo minutos de que comenzara el primer capítulo.

¿Quién es Alejandro Pérez?

Pérez se hizo conocido en España luego de ingresar al reality “La isla de las tentaciones”. Un programa que sigue una temática parecida a “Amor a prueba”, donde las parejas se separan para vivir en casas diferentes y someterse a tentaciones.

A el ingresó con su pareja, Laura Boado, quien en un polémico giro terminó por traicionarlo al besar Saúl Pina, no en una sino que en varias ocasiones.

El español se enteró de la traición luego de que se le mostrará un compilado de sus encuentros.

Tras ello declaró: “Estoy muy nervioso porque parece que una persona con la que he tenido un año de relación no existe (…) me alegro mucho de haber venido y darme cuenta de la persona que tengo a mi lado“, dijo en ese entonces dando por terminada su relación con Boado, quien lo dejó para empezar una relación con Pina.