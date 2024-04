Este viernes varios portales de farándula comenzaron propagar rumores del fin de la relación de Daniela Aranguiz con Luis Mateucci. Las razones que se barajaban en ese entonces eran que el argentino habría iniciado un romance dentro de “¿Ganar o Servir?”, con la exesposa de Eduardo Vargas, Daniela Collet.

Entre los detalles que se develaron se afirmaba que Mateucci habría terminado la relación por telefóno, sin embargo, solo horas más tarde la exesposa del “Mago” Valdivia salió a aclarar los hechos, donde acusó que todo se trataría de una manipulación del director del programa, Ignacio Corvalán.

Fue en el programa “Sígueme” de TV+ donde la figura de televisión se desempeña como panelista que confirmó el fin de la relación, pero reveló que las razones serían otras.

“Recibo un mensaje de una productora que me dice ‘hola, Luis se quiere comunicar contigo’, le escribió una productora. Tras ello, cuando se comunicó con Mateucci, Aránguiz reveló que le dijo: “Estoy muy mal, angustiadísimo, pasando por mi peor momento. No sé cómo decirte esto, pero me contaron algo que me dejó mal. Me contaron que tú estás saliendo con otra persona afuera, y eso me tiene mal”.

Tras ello, Aranguiz le habría dicho que era una “pena que te prestes para el circo que nos hacen hacer a todos”, esto pues aseguró que todo estaría manipulado por el director del programa, Ignacio Corvalán.

“A Luis hace mucho tiempo, antes de entrar a este reality, Ignacio Corvalán se acercó y le dijo que iba a entrar la ex del Edu Vargas. Le dijo ‘tú tienes que tener un romance con ella’. Yo sé de esto porque estaba con Luis cuando pasó”, reveló.

Sumado a esto, Daniela afirmó que se trataría de una estrategia del director del reality para afectar el rendimiento del argentino en la final de “Tierra Brava” que se realizará en vivo este domingo.

“Pienso que esto es una estrategia para dejarle la cabeza mal y que él pierda, porque ya tiene varias desventajas (…) Luis está incomunicado en un encierro, sin comer bien… Encuentro súper sucio el juego de Ignacio Corvalán de querer lavarle la cabeza diciéndole que yo estoy en una relación afuera; no tengo nada”, aclaró.

A ello, Daniela Aránguiz aclaró en el programa que “Ignacio Corvalán no es de Canal 13. Es de una productora externa que le vende el proyecto a Canal 13. Es el creativo que hace el contenido del programa”.

No obstante, la panelista de farándula confirmó el fin de su relación con el trasandino y aseguró que no irá a Perú a apoyarlo en la final: “Un hombre, conociéndome hace más de un año, que le digan que estoy con alguien y dude de mí como mujer, eso me duele y no hay vuelta atrás para retomar una relación“, cerró al respecto.