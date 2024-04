La fotografía de Roberto Cox y una seguidora causó carcajadas en el estudio de "Contigo en la Mañana". "¿Esto llegó al fono denuncias, no?", bromeó Monserrat Álvarez

Una particular situación vivió el periodista Roberto Cox en “Contigo en la Mañana”, y todo a raíz de una fotografía con una fan que no terminó con el resultado esperado.

El lunes, en principio, Julio César Rodríguez dio cuenta del hecho con un tono serio. “Una denuncia: Hola, buenas noches, me saqué esta foto con un periodista bien conocido, pero me pueden sacar al que sale abajo que me embarró la foto, ¿Por favor?”, leyó al aire.

El “periodista conocido” era Roberto Cox. Y el motivo de la petición, un hombre que de espaldas, al agacharse, mostró sus pompas y algo más en un registro fotográfico que de inmediato generó carcajadas en el estudio.

“¿Esto llegó al fono denuncias, no?”, bromeó Monserrat Álvarez, en una secuencia que luego se hizo viral en redes sociales. “¡No había visto esto!”, contestó entre risas el reportero argentino.

“Se acercó la chica a pedirme una foto, pero no me di cuenta de que había ese tercer actor”, se excusó Cox.

El mensaje llegó al fanpage de Facebook “Pedidos photoshop y creadores de Memes”, una suerte de repositorio hispanoparlante de fotos de este tipo. Revisa a continuación el divertido omento: