Ana María Muñoz, más conocida como “Zapallito”, estará esta noche en Podemos Hablar, donde se sincerará respecto a su dura infancia viviendo en un hogar de menores.

En el programa, la exintegrante de Top Chef VIP revelará que nació siendo una “niña sin amor, sin cariño, sin protección de alguien que te guiara en esta vida”. En concreto, Ana María estuvo en un hogar desde los 2 hasta los 17 años.

“Las cicatrices van a estar, porque están marcadas en mi cuerpo. Se crece con miedo, se crece con carencia, se crece con ganas de ‘quiéreme, abrázame, guíame’. Los niños que están en hogar lo único que necesitan es un poquito de atención y un poquito de amor”, expresará en la instancia.

Zapallito sobre su paso por hogar de menores

Sobre su paso por el internado, Zapallito confesará que sufrió mucho: “Fui violentada, fui abusada, fui maltratada, golpeada, castigada, invisible, y eso es lo peor, ser invisible a los ojos de la gente que te cuidaba; de la gente adulta”.

“Eso es lo peor, más que el castigo físico, más que me dejaran sin comer de castigo, porque yo era pelusona. Ser invisible a los ojos del mundo… es horrible crecer así“, agregará la exparticipante del programa de cocina de CHV.

Julio César Rodríguez le preguntará a Muñoz a qué edad sufrió abuso, a lo que la personalidad televisiva le responderá “desde que tengo uso de razón y en todo el sentido de la palabra: verbal, física, moral, todo… No te voy a dar detalles, porque es muy fuerte”.

Zapallito fue retirada del hogar por su madre, sin embargo, confesará que aquello fue la peor decisión que tomó, pero “como estaba ilusionada, necesitaba que alguien me quisiera, que me rescatara, que me cuidara y que me guiara, que hice caso omiso, agarre mis cuatro pilchas y me fui con ella. No resultó, lamentablemente, no resultó“.

“Al verla obviamente la abracé y la única pregunta que le hice fue ‘¿por qué me dejaste botada?’, ella no tuvo respuestas para mí, solamente bajó su cabeza y me abrazó y me quedé con eso, preferí quedarme con eso”, agregará en PH.