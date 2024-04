Edo Caroe se convirtió en tendencia en redes sociales, a raíz de comentarios que realizó durante una rutina en Copiapó.

El humorista dipo dos shows en aquella ciudad. En uno de ellos no escatimó en criticar a la capital de la Región de Atacama.

“Es bonito estar en Copiapó, en esta ciudad fascinante (…) Yo sé que no es bueno pararse en un escenario y criticar a la ciudad a la que uno vino, pero hace poco estuve en Talca y fui injusto con Talca. No se puede creer este lugar”, expuso.

“No hice nada, no había nada para hacer, realmente. Pregunté: ‘¿qué se puede hacer en Copiapó?’ Y muchos me dían ‘podrías ir a la playa, está como a una hora’. Pero, weón, una hora ya no es Copiapó, entonces dejen de usufructuar de ese lugar”, agregó en la oportunidad.

“Lo mejor de esta ciudad… la gente. Pero realmente en un momento pensé en irme, el día se hizo interminable. Si el aeropuerto hubiese estado más cerca, yo me mando a cambiar. No sé cómo vinieron a parar acá, porque no están acá por propia voluntad, ¿cierto?”, concluyó.

Lo cierto es que aquello generó una ola de malos comentarios hacia Caroe, los cuales se dieron en redes sociales.

“Yo soy de aquí y qué se cree este”, “Copiapo es hermoso”, “estamos aqui por el trabajo bien remunerado, que paga funciones de artistas que cobran el doble por un show”, fueron algunas respuestas.

La situación hizo recordar un episodio que vivió Daniel Alcaíno, con su personaje Yerko Puchento, en la ciudad de Calama.

Fue en un programa de Vértigo, durante 2013, cuando el comediante indicó: “Calama, es horrible ese pueblo de mierda”.

Lo anterior generó reacciones incluso de parte del alcalde de aquella ciudad, cuestionando el hecho.