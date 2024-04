Viviana Nunes está de vuelta: "Hoy no hay ningún programa en la TV como los estelares de antaño"

Viviana Nunes, la emblemática animadora de los ochenta y noventa, está de regreso en la televisión chilena.

La otrora conductora de “Martes 13” fue convocada para participar de uno de los capítulos de “10 años juntos”, espacio con que Rec TV festejará su primera década al aire.

“Mi relación con Rect TV es muy amistosa. Fui convocada a uno de los 10 capítulos y ha sido muy lindo rememorar episodios en este canal, que me trae hermosos recuerdos. Es parte de mi vida. El recuerdo es dañino en la medida que nos volvemos adictos, o si nos quedamos pegados, pero estos son puros recuerdos agradables”, señaló a BioBioChile.

Para honrar el décimo aniversario de Rec TV, Canal 13 construyó un nuevo estudio que fue bautizado como el “Café de los recuerdos”, en el patio techado de la estación.

Allí se grabó “10 años juntos”, que además de Nunes tendrá como conductores invitados a Vivi Kreutzberger, Emilio Sutherland, Juan La Rivera, Maly Jorquiera y Marcelo Comparini, entre otros. El ciclo arrancará este viernes a las 20:00 horas.

Viviana Nunes: “En la TV de hoy no hay grandes vestuarios, ni perfeccionismo en el lenguaje. Algo donde la gente pueda admirar y aprender de eso que vio durante una hora

“Rec viene a ser el link que hace unirnos como país. Cuando nos reunimos, salen los recuerdos, y el canal nos muestra toda la historia televisiva de grandes generaciones, entonces nos une como país en torno a eso”, explicó.

En el contrapunto de la TV actual y la TV de antaño, la animadora es radical: “Para mí son como el cielo y la tierra”, apuntó. Y si bien destacó los avances de la industria vigente, Nunes no tiene dudas en relevar los contenidos y programas de la TV de los 80 y 90.

“Son cosas completamente distintas. No voy a desmerecer la TV actual, que puede tener cosas interesantes y entretenidas, pero antes había otras cosas que siempre son un atractivo extra: como el glamour, las grandes escenografías, los grandes invitados; hoy las cosas son más sencillas, reducidas”, comentó.

“Siento que hoy en la TV no hay ningún programa como los estelares de antaño. Y no es que esté chiflada ni pegada en el recuerdo, sino que objetivamente lo analizo y es así. En la TV de hoy no hay grandes vestuarios, ni perfeccionismo en el lenguaje. Algo donde la gente pueda admirar y aprender de eso que vio durante una hora. Siento que no hay aporte en la TV”, dijo.

(P): Este último año la farándula se ha rearticulado en la TV, y después de una breve ausencia hoy está de vuelta tal como la conocíamos a inicios de los dosmiles. ¿Cómo ves este fenómeno?

(R): Siempre es necesaria la farándula, porque es como una ventanita de distracción. Al ser humano le gusta saber, conocer, y es un espacio para mostrar a las figuras del momento. No comparto cuando esa farándula es dañina, cuando perjudica o daña al ser humano. Entonces está mucha más suave la farándula actual que la de 10 años. Es necesaria, pero con límites.