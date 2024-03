En el último episodio de Top Chef VIP los participantes del programa tenían como prueba cocinar con un amigo, fue así como varios de ellos invitaron a familiares o colegas del medio, tal fue el caso de Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla.

La sorpresiva dupla se reunió después de su separación en abril del 2022. Tal como explicaron en el programa, tenían como objetivo preparar un plato juntos con el fin de salvarse de la eliminación.

Y al parecer lo lograron, ya que Gallardo no quedó en la nómina, sino que estuvo conformada por Belén Soto, Paulina Nin y Máximo Menem.

Al ser consultado por la invitación al programa, el ex futbolista, aseguró que estaba feliz de acompañar a su ex pareja, puesto que “tenemos muchas batallas en la cocina juntos” haciendo referencia a su matrimonio.

“Yo he sido manduqueado toda la vida, así que no será la excepción en esta oportunidad”, dijo Mauricio Pinilla a modo de broma, causando la risa Gisella Gallardo.

La expareja decidió preparar un plato que les recordaba a su vida en Italia, cuando el deportista participaba en el calcio italiano entre el 2009 al 2017.

Pinilla también relató cuál fue su reacción a cuando Gisella lo llamó para participar: “Cuando me dijo: ‘Oye, ¿te gustaría acompañarme?’. Yo le dije: ‘La verdad es que no tengo condiciones (para la cocina). No le temo a las presiones, pero trabajar bajo presión, se me fue en collera”, admitió.

No obstante, su exesposa terminó salvándose de la eliminación, la cual dejó fuera de competencia a Paulina Nin.