El mítico animador del Festival de Viña acusó a la marca de haber usado su imagen y una versión fingida de su voz en un comercial sin su permiso. La cadena de supermercados decidió no referirse al tema.

A solo días del inicio del Festival de Viña del Mar, la cadena de supermercados se unió al debut de uno de sus embajadores, Francisco Saavedra, para crear un comercial sobre su camino hasta la Quinta Vergara.

En la campaña llamada “En búsqueda de la sabiduría”, Saavedra y Jorge Zabaletta emprenden una travesía donde buscan a un sensei para obtener los conocimientos suficientes para dominar al “monstruo”.

En las imágenes se les ve a ambos “viajando” por la China antigua, donde un templo llamado “Vergara” los recibe con una llameante antorcha encendida. Todo esto mientras un personaje muy parecido al animador de televisión Antonio Vodanovic medita bajo el santuario.

Aunque no se le ve el rostro en ningún momento, si se oye su voz diciendo “tu maestro siempre ha estado a tu lado”, con un tono muy similar al del animador. Lo cual se repite en otro de los comerciales lanzados por la marca.

Sin embargo, pese a lo divertido de los registros, parece ser que el último en enterarse de ello fue precisamente Vodanovic.

A través de su cuenta de Twitter, el mítico animador del Festival de Viña dijo: “Hablando de ética… Señores de Unimarc, si no pueden contratar al original… no doblen mi voz y falseen mi imagen”, acusó, dando a entender que no pidieron su autorización para usar su imagen.

Por ello, BioBioChile se contactó con Unimarc para obtener sus impresiones al respecto, ante lo que la cadena de supermercados optó por no emitir declaraciones.