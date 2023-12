En agosto recién pasado, la periodista del matinal de Canal 13, Ana María Silva, anunciaba su compromiso con su novio Marcelo Becker con bombos y platillos en su cuenta de Instagram: “Siempre sí y para siempre juntos”, escribió en ese entonces junto a una fotografía de su anillo.

Sin embargo, a mediados de noviembre la misma reportera de Tu Día informó a sus invitados que el evento se cancelaba de manera indefinida por “asuntos de índole familiar”, según detalló El Filtrador. No obstante, recién esta semana se revelaron las verdaderas razones detrás de la suspensión del magno evento.

Una investigación realizada por Meganoticias descubrió que el novio de la periodista, Marcelo Becker, estaba lejos de ser un empresario, si no que era nada menos que un famoso estafador de Tinder conocido como “El príncipe del engaño”.

En el reportaje del canal nacional, al menos dos víctimas de Becker aseguraron que el sujeto las contactaba a través de la aplicación para citas, las seducía y una vez establecido el vínculo comenzaba a pedirles altas sumas de dinero.

¿Quién es Marcelo Becker, el novio de Ana María Silva?

Así, una de ellas, Gabriela García, aseguró a la señal que mantuvo una relación con el novio de Ana María Silva por un año, instancia en la que le terminó adeudando nada menos que 100 millones de pesos, los que la mujer le entregó para comprarse un auto de lujo. Pero esto no fue todo, ya que también le consiguió un préstamo para crear una empresa.

Pero este no fue el único testimonio que recogió la investigación. Otra de sus “parejas” afirmó haberle ayudado a financiar su lujoso estilo de vida: “Quedé destruida, me costó meses recuperarme. Darme cuenta que me enamoré de una persona que no existía y que todo había sido planeado fue devastador“, dijo otra de sus víctimas.

El reportaje además reveló que Becker vendía pólizas falsas en la empresa en que trabajaba y que mintió sobre su profesión, puesto que la universidad, de la que aseguró haberse titulado, afirmó que él nunca estudió ahí.

Marcelo Becker Ramírez es originario de Concepción, tiene 40 años y tres hijos de dos matrimonios distintos.