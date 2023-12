Tras haber anunciado primeramente su separación hace dos semanas, ahora, Coté López, reveló su reconciliación con Luis “Mago” Jiménez a través de sus redes sociales.

“Volvimos con Luis”, parte señalando la empresaria en un video que compartió este viernes 8, donde entrega la noticia a sus seguidores. Hay que recordar que el matrimonio llevaba casi 18 años juntos.

En la grabación, la modelo entregó los detalles en concreto que llevaron a este quiebre -ya zanjado- de su relación: principalmente fue por problemas de comunicación con Luis.

En aquella línea, Coté explicó que la rutina, el trabajo y los estudios profesionales de ambos les pasaron la cuenta. Cuando Jiménez dejó el fútbol, contó López, éste tomó las riendas de su negocio, algo que en el último tiempo fue generando un desgaste entre ambos. “Era una lucha sobre qué era más importante. No se trata de un tema de plata, es un tema de metas, de objetivos”, dice Coté en el video.

“Tendíamos a solucionar todo con sexo. Peleábamos, sexo. Todo era eso. Entonces, nunca hubo comunicación entre nosotros (…), gracias a Dios, la parte económica estaba resuelta”, detalló la empresaria.

En un inicio, explicó López, “Luis trabajaba, yo no trabajaba, nunca peleábamos y nunca necesitábamos conversar, y nos pasó (después) que no sabíamos conversar entre nosotros, no sabíamos exponer nuestros puntos de vista“; problemática que los llevó a esta separación.

“Ahora cuando nos peleábamos y tratábamos de arreglarlo, teníamos sexo pero la pelea venía altiro, entonces ya ni eso funcionaba“, continuó la modelo.

Sobre el momento de la separación, Coté detalló que “Cuando él (Luis) se va (de la casa), para mí fue el momento más doloroso yo creo que he vivido en mi vida. Miro para el baño y me acuerdo que estuve llorando en el baño, en el suelo, para que no me escucharan los niños”.

La reconciliación del matrimonio Jiménez-López quedó en claro, además, por una reciente publicación de Coté en su perfil de Instagram, donde aparecen ambos abrazándose con un pie de foto en el que López escribió: “Mi regalo de cumpleaños, te amo“.