La actriz chilena Katyna Huberman habló sobre el trastorno alimenticio de bulimia que sufrió en su adolescencia en su reciente participación en >La Cabaña. La artista nacional fue consultada al respecto por su amigo Claudio Arredondo, disyuntiva ante la que no pudo esconder las lágrimas.

Junto a Claudio Castellón y Fernanda Finsterbusch, el cuarteto de actores se reunió en el docu-show de Mega, donde el grupo de amigos comparte durante un fin de semana en una cabaña lejos de la ciudad.

En el programa de conversación, en la sección de la fogata, Arredondo le preguntó: “Entraste a una enfermedad de la que lograste salir de eso, ¿cómo saliste de eso, cómo lo enfrenaste? Un poco para ayudar a las cabras que son más jóvenes ahora y que no saben cómo salir de la bulimia“.

“No sabría dar un consejo, simplemente (decirles que tienen que) agarrase de algo que las haga quererse, que siempre hay una luz, eso está claro, pero hay mucho rato que uno no ve nada”, comenzó diciendo con la voz quebrada.

A lo que agregó: “Nos ves nada y ahí es donde te hundes. Hay que entender que uno está solo, somos parte de un todo, pero estás solo”, alcanzó a decir antes de romper en llanto. Tras ello, Arredondo intentó consolarla con un abrazo ante la mirada de sus compañeros.

“Me da pena porque pienso en todos los que están pasando por lo mismo”, explicó. “Hay un espacio en que es uno solo el que tiene que aprender a quererse, que no depende de nadie. Ni de tu familia, que muchas veces no se transforma en tu apoyo, ni mucho menos de tu pareja”, agregó.

Katyna Huberman sumó: “Yo creé mi realidad pensando que nunca era suficiente, que no me merecía ciertas cosas. El tema de la comida dura años, hay gente (a la) que le dura toda la vida, vives tu vida pensando en la comida, en lo que comiste, en lo que no comiste“.

Respecto a su proceso de sanación, la actriz explicó que este comenzó de mano de la meditación: “Y a mí, cuando se me empezó a quitar de no sé, después de 10 años, el comer libremente comenzó como con un camino interior profundo, meditaba un montón, empecé a ir a yoga, empecé a ver mis virtudes reales (…) recién ahí me empecé a sanar”.

Actualmente, la actriz se encuentra alejada de la televisión, radicada en Brasil junto a su pareja, con quien se mudó en 2019. A su vez se dedica a la venta de sus propios tejidos a través de sus redes sociales.