En el marco del programa “Me Late Estelar”, Antonella Ríos rememoró sus días en “Mekano”, el extinto espacio juvenil que animaba José Miguel Viñuela en Mega.

Por si alguien no lo recuerda, esto ocurrió durante un par de meses a principios de la década del 2000. “Trabajé cuando iba los sábados y domingos”, comentó a raíz de los inicios del espacio, tal como recoge el portal Página 7.

“Hicimos un team, y una vez imité a Natalia Oreiro en la época de ‘Veneno’, me hice una chasquilla como ‘Betty la fea’… Yo trabajaba cuando estaban Andrés Baile y Viñuela” en la conducción”, añadió.

“Yo era de un team (llamado) Follow the leader, que duró dos meses, no más. Me pagaban re poco como 3 lucas en el día“, dijo, para sorpresa de los panelistas.

A pesar que la experiencia fue breve, la actriz se mostró agradecida por la oportunidad: “Igual era entretenido trabajar ahí, porque todo el mundo veía ese programa, entonces era una locura. Estabas un rato y ya eras un boom”.

Bajo la conducción de Daniel “ExHuevo” Fuenzalida, “Me Late Estelar” regresó a la TV local de la mano del canal de pago Zona Latina. En el panel, lo acompañan, Además de Antonella Ríos, Cathy Barriga, Sergio Rojas y Luis Sandoval.