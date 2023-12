Ya pasaron 10 meses desde que terminó El Juego del Calamar: El Desafío, sin embargo, el premio aún no se lo entregan al ganador.

“El Juego del Calamar: El Desafío”, ha estado envuelto en polémicas desde que se grabó. Por un lado, concursantes acusaron las extremas condiciones a las que fueron expuestos durante el programa, mientras que otros amenazan con tomar acciones legales por lesiones.

Ahora, se suma un nuevo capítulo. Y es que la persona que ganó el programa aún no recibe el millonario premio, pese a que las grabaciones terminaron hace 10 meses.

SPOILER: Si aún no viste el último capítulo, te recomendamos no continuar y esperar para ver esta nota.

¿Quién ganó el premio de El Juego del Calamar?

Mai Whelan, de 55 años, se convirtió en la gran ganadora de la competencia. Durante los 10 capítulos del programa, que ya se encuentra completo en la plataforma Netflix, se puede ver el paso de la jugadora de origen vietnamita.

Pasó de ser una de las más queridas, a tomar acciones que hicieron a muchos cuestionar su lealtad frente a otros competidores, sin embargo, logró finalmente posicionarse como la ganadora del cuantioso premio.

Según publicó el portal especializado de espectáculos, TMZ, la jugadora aún no recibe los 4,56 millones de dólares.

Y es que la ganadora agregó a la revista Times que “Me siento como Tom Cruise en Jerry Maguire. Muéstrame el dinero”, añade TMZ.

Pese a las dudas, aún no se aclara el por qué aún no ha recibido el dinero del premio, sin embargo, no se descarta que llegue pronto.

Frente a las dudas respecto a si Mai compartirá el dinero con otros jugadores, como por ejemplo el instructor de submarinismo, Phil Cain (27), quien también llegó a la final, esto quedó completamente descartado, ya que el contrato que firmaron les prohíbe compartir el premio.

Otro dato que agregó a Times que, pese a que aún no recibe el dinero, compró algunos artículos para el evento final del programa, como por ejemplo zapatos de Jimmy Choo, un vestido Ralph Lauren y un nuevo corte de pelo. Aun así, dijo que tiene remordimientos por dichas compras.

Finalmente, añadió en la entrevista que comprará una casa de retiro y que tiene pensado donar algo de dinero a temas que le importan, como por ejemplo el medio ambiente.