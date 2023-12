En el último capítulo emitido de Tierra Brava, Luis Mateucci conversó con Fran Undurraga sobre información de afuera, más específicamente sobre Daniela Aránguiz, quien fue su pareja antes de entrar al programa.

En aquella línea, Francisca le reclamó no entender por qué razón cambiaba sus intenciones: “Querías mandar todo a la mierda cuando salieras (sic), qué se yo, y ahora me estás preguntando…”

“No, no… Es que estoy confundido. Como te digo, yo soy siempre independiente, entonces cuando empecé a estar con ella como que dejé de hacer cosas mías o dejé ser un poco yo. ¿Me explico? Las dos veces que hablé de la relación (dentro del reality) siempre tuve como que mentir, y eso es lo que me cargaba; siempre ocultando como si uno estuviese haciendo algo malo“, le respondió Mateucci.

Luis Mateucci por Daniela Aránguiz

“Diferente hubiese sido que lo nuestro fuera un año después de su separación, me entiendes. Yo no quiero mandar todo a la mierda (sic), pero sí tengo cosas que replantearme y hablar. Aparte, yo tampoco sé en lo que está la Dani, la verdad es esa”, continuó Luis.

En tal momento, Undurraga le preguntó si fuera del reality retomaría su relación con Daniela pero de una manera más “seria”. “Obvio, ¿me estás jodiendo? Eso no está en duda, no es que con ella estuve un mes. La conozco como la palma de mi mano“, le dijo el chico reality.

“¿La extrañas?”, le preguntó Fran a continuación. “Obvio, estaba enamorado. Nunca tuve una pareja tan… O sea, perfecta para mí, nunca tuve. Hasta estuve a punto de no entrar y ella me dice ‘no, tienes que entrar’“, le reveló el argentino.

“Yo también estaba cansado de arruinar mis relaciones por cosas así, entonces me dice ‘no, hazlo, si es lo que te gusta, a mí me gustaste de los realities’. Me empujó al precipicio a la hora de la relación“, manifestó Mateucci.

Fue ahí cuando Fran vio que Luis llevaba puesto un aro de Daniela en la oreja, por lo que le dijo que le parecía que “había sentimientos aún”. “A mí no se me fueron los sentimientos, estaba con ella por amor, acá no hay amor“, refiriéndose así a su situación dentro del encierro con ‘La Chama’.

“¿No va a haber nada serio?”, le preguntó Undurraga por ‘La Chama’, a lo que el trasandino le respondió “No, ni va a haber, yo nunca más me pongo con una mina en un reality“.