Un tenso cara a cara se vivió la noche del martes al interior de Tierra Brava, el que provocó varios roces entre los jugadores del encierro.

Uno de ellos fue el de la Botota con Pamela Díaz, luego que votara a “La Fiera” para que fuera nominada.

“Fuiste demasiado falsa cuando entró Jhonatan. Eres muy buena actriz, más que la misma Nicole. Yo no sé cómo vas a reaccionar afuera cuando veas que tu ‘pipol’ ya no está contigo”, le dijo Botota a Pamela, quien le respondió que “Me parece raro que me hayas nominado si se supone que somos amigas (…) Me da lo mismo que me nominen”.

Por su parte, Uriel votó por Angélica y le dijo que “Estoy loco por verte competir para que me calles la boca. Y yo sé que mi equipo sabía que iba a votar por ti”.

Daniela a Mateucci: “Todo lo que sale de tu boca o es mentira o es negativo o es algo malo”

Poco a poco se fue revelando la estrategia de los dos equipos, sin embargo, Daniela votó por Luis.

“Eres una persona falta de respeto, no tienes límites a la hora de pelear y eso me parece peligroso. Eres un pésimo capitán, sólo eres bueno para la competencia, porque todo lo que sale de tu boca o es mentira o es negativo o es algo malo. Creo que no eres un aporte en nada. Eres un falso y es una lástima que la gente vea que los chicos reality son como tú”, le dijo la cocinera.

El argentino no se quedó callado y le respondió “No te quiero conocer en lo absoluto. Sos lo que ya afuera pensaba, que no eres mi estilo de chica. Pero tranquila, aquí no hay rencor ni nada”.

Luis contra Fabio

Por su parte, Luis nominó a Fabio, pero lamentó que no todo el equipo rojo se alineara. “Lastimosamente mi equipo no resultó ser lo que queríamos”, manifestó Mateucci.

Fabio se enfrentó al argentino y le indicó que “Es normal que algunos no te sigan si como capitán eres pésimo (…) Eres un payaso, te lo digo en tu cara. El otro día nos ganaron cuando no estaba ni Jhonatan, Arturo estaba lesionado, y ahí me lo gritas en la cara, pero cuando estamos parejos te callamos la boquita”.

Pese a que Nicole votó por Fabio y le indicó que fue por estrategia, cuando Fabio votó por ella la actriz se enojó y le dijo que “No te doy las disculpas, me parece que hay veces en que hablamos y te encuentro totalmente genuino, y otras veces totalmente falso. Esa sed de luz que tienes, que por algo con Miguelito te llamamos ‘La Polilla’, hace que hagas cosas que no sientes ni crees, como tu relación con Pamela. Porque cuando ella se da vuelta me hablas a mí”.

“La Fiera” también votó por Nicole y le sinceró que “No quiero que se vayan Guarén ni Longton porque son mis amigos. Contigo tengo una relación cordial, los temas que tengas con Fabio los arreglarán”.