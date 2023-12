Luego de que Gran Hermano Chile llegara a su final la noche de este domingo y coronara a Cony Capelli como su ganadora, la jugadora prometió que compartiría el premio con su compañera de encierro, Jennifer Galvarini, más conocida por el público como Pincoya.

Así lo reveló en una conferencia de prensa posterior al capítulo, donde mencionó: “Parte del premio va a ir hacia Pincoya, Jennifer (…) Todos sabemos que con mi Pincoyita éramos como madre e hija. Te quiero mucho, te amo mucho. Así que parte del premio va a ir para ella”.

Sin embargo, la originaria de Chiloé lo rechazó. Esta mañana las tres finalistas estuvieron en el matinal de CHV, Contigo en la mañana, donde Galvarini fue consultada al respecto, más específicamente sobre si aceptaría parte de los 35 millones de pesos, ante lo que respondió negativamente.

“Ella siempre me lo dijo (…) en realidad ella me conoce, ella sabe que para mí lo más importante es la amistad“, comenzó diciendo Pincoya. “Yo nunca estuve con ella por el hecho de que ella sí es que ganara el premio y me iba a dar algo”, explicó.

Tras lo que le comunicó su decisión: “Te lo agradezco de todo corazón (pero) este premio te lo dio la gente, te lo mereces tú. Siempre te lo he dicho, estoy agradecida de que siempre pensaste en mí (…) obviamente yo no lo voy a aceptar, es tu premio“, zanjó.

Pese a ello, Cony Capelli contó que iba a buscar formas de convencerla de lo contrario y de incluso entregarle el dinero bajo otros métodos: “Entonces te voy a comprar 10 mil paquetes de cigarros (para completar el monto). Voy a insistir, soy una mujer perseverante, me voy a conseguir tú rut“, dijo entre risas refiriéndose a que iba a transferir el dinero a su cuenta bancaria sin que Galvarini lo sepa.

“Yo prefiero tu amistad”, le contestó Pincoya sosteniéndole la mano, para luego darle un beso en la cara, intentando concluir el tema.