Martina Weil estuvo presente en Podemos Hablar, instancia en la que se refirió a su desempeño en los Juegos Panamericanos 2023, donde ganó medalla de oro en la competencia de 400 metros planos y medalla de plata en los 4×100.

En conversación con Jean Philippe Cretton, la atleta reveló que no se acuerda de la carrera en la que ganó el oro pues fue como “haberla visto desde afuera” y no en primera persona.

“Me pasa que veo la carrera y me cuesta creer que fui yo la que la corrió. Estoy absolutamente fuera, como si lo estuviera viendo de arriba, te juro, no me acuerdo de nada de la carrera. Estaba demasiado nerviosa“, se sinceró la deportista.

Martina Weil por su desempeño en los Panamericanos 2023

“Cuando entré primera a la recta, ahí empecé a sentir que se me caían las rodillas, que no podía más. Yo decía ‘salí muy rápido ¡me voy a morir, me voy a morir!‘, y empecé a mirar, un poco, la pantalla para ver dónde venían (las demás competidoras). Venía muerta de susto de que me iban a alcanzar al final, porque en verdad salí muy rápido y estaba muy cansada. Técnicamente fue una pésima carrera”, transparentó Martina.

Frente a ello, el conductor del espacio le preguntó qué había sentido, entonces, al darse cuenta de que había llegado primera a la meta.

“Fue como alivio, te juro que eso fue lo primero que sentí, porque me pasó que había tanta gente ahí, tan cagada de frío (sic). Estaban todos mojados, era una cosa de locos estar en el Estadio Nacional a esa hora con ese clima. Entonces, fue: si están aquí para verme correr a mí, lo logré”.

La joven también se refirió a la reacción de sus padres frente a su triunfo. Respecto a su padre, el exatleta y multimedallista panamericano Gert Weil, Martina dijo que lo vio “en llamas”. “Yo le pregunté ‘¿cuántas medallas Panamericanas ganaste tú?, ¿cuántas me faltan para alcanzarte?’, y me dijo ‘no, te falta, flaca"”.

La deportista sorprendió también al revelar que su madre, la atleta colombiana y nacionalizada chilena, Ximena Restrepo, no le dijo nada al término de la carrera donde resultó ganadora del oro.

“No me dijo nada, sólo me abrazó y fue como un abrazo de ‘te las mandaste, todo lo que has trabajado, todo lo que hemos hecho. El haberte ido a vivir a Bélgica, el haber tenido que alargar la temporada. Todo valió la pena’”, supuso Martina por la manera en que su mamá la recibió después de correr.