La conductora de televisión habló en el espacio televisivo sobre su paso por el certamen viñamarino, el cual animó junto a Rafael Araneda desde 2011 hasta 2013.

Y aunque originalmente estaba planeado que también estuviera en la edición de 2014, Gómez renunció. Según contó en conversación con Ignacio Gutiérrez, decidió dar un paso al costado debido a problemas de salud.

“Yo renuncio al Festival de Viña porque me enfermo, un cáncer al cuello de útero”, comenzó señalando.

“Me lo diagnostican en junio, me operé y a los seis meses me tenía que hacer un examen para ver si había remitido o no, entonces no iba a estar preparándome yo y un canal entero con ese nervio”, agregó.

“Salió bueno, pero imagínate sale malo en diciembre y el festival era en febrero. ¿Dejo al canal botado y agarran una animadora en dos meses? Di un paso al lado y dije ‘no lo voy a hacer de nuevo’”, sostuvo.

“A mí no me costó nada, yo tengo tres hijos y quiero tener nietos. Fue una decisión súper orgánica y de hecho la única renuncia que existe del Festival de Viña en la historia es la mía”, concluyó.

Recordemos que en septiembre de 2022 Gómez abordó las críticas que recibió durante su labor como animadora del Festival.

“Lo pasé súper, súper bien, y en algún minuto puntual, lo pasé muy mal”, comentó en La Divina Comida. “En ese entonces había farándula y siempre hubo críticas”, añadió.

“Pero el tercer año (decían) que era fea, gorda, chica, tonta, gritona, mal vestida… podría hacer una lista de cosas que fueron permanentes en mi conducción”, sostuvo.

“¿Y te afectaban?”, le preguntó Yamila Reyna. “Había críticas muy ciertas también, pero a mí las que me sirven son las críticas que me hacen ser mejor y construir con base en lo que hago, para mejorar (…) esas las agradecía, pero si dicen ‘soy fea’, ¿qué hago?”, respondió.