A través de sus redes sociales, el querido periodista de TVN, Gino Costa, se despidió de su casa televisiva, donde se desempeñó como notero y animador por casi 12 años. Según anunció CHV, el comunicador se unirá a sus filas.

“Llegó el momento de decir adiós a mi querido TVN. Sí, acabo de renunciar a la que fue mi casa por casi 12 años… No fue fácil tomar la decisión, pero, como muchos saben, me gustan los desafíos, lo difícil, lo que me quita el sueño… y ese es el nuevo camino que emprenderé”, comenzó diciendo en el mensaje de despedida que dedicó a la señal de televisión.

El periodista, que tuvo sus inicios en matinal Buenos días a todos del mencionado canal, agradeció la oportunidad a la señal, a la que calificó como la “mejor escuela que podría haber tenido”.

“El 2012 llegué a TVN como un pollo de 24 años al programa más importante de la TV: “Buenos Días a Todos, El Matinal de Chile” donde me dieron la oportunidad de hacer de todo: notero, panelista, animador, sin duda, la mejor escuela que podría haber tenido”, escribió.

Gino Costa también se tomó un momento para agradecer y alentar a sus excompañeros de TVN: “No bajen los brazos: que los valoren, lúzcanse, brillen y que los hagan brillar! Se cierra un ciclo, pero comienza uno que estoy seguro, les encantará… nos seguiremos viendo. Hasta siempre TVN”, cerró.

¿A qué programa de CHV se va Gino Costa?

Más tarde, a través de un comunicado de prensa, el canal de Paramount, CHV, anunció que el periodista se unirá a sus filas a partir del próximo año.

“Gino Costa llega a Chilevisión para sumarse a “Contigo en la Mañana”. A partir del 2 de enero de 2024, el periodista se integra al programa que cuenta con un robusto equipo de movileros que se mueven por las calles de Santiago buscando la noticia, entre ellos Luis Ugalde, Paulina Padilla y Daniela Muñoz”, dijeron en referencia a su llegada.

El comunicador se unirá nada menos que a este equipo, donde trabajará haciendo notas en terreno.