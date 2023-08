Luego de arribar al país durante esta tarde, la influencer Skarleth Labra y ex concursante de Gran Hermano, habló sobre un momento vivido durante la fiesta de este viernes realizada en el programa, donde comenzó a sonar una canción de su expareja, el cantante urbano, Pailita.

Fue durante la celebración de “completada bailable” que la producción del programa reprodujo el tema “Cora roto” del oriundo de Punta Arenas junto a Pablo Chill-E, canción que de acuerdo a sus fanáticos fue escrita para Skarleth.

Tal como se pudo ver en la transmisión de “Espiando la casa”, apenas comenzaron a sonar los primeros acordes del tema, la joven cambió drásticamente su expresión. En su rostro se podía percibir como analizaba la letra, a la que le ponía especial atención, para luego comenzar a entonarla con una sonrisa nerviosa.

Tras salir del programa, en su camino al canal a cargo del reality, Labra fue consultada por este momento, ante el que afirmó “no sentí nada”.

“Al principio no lo entendí, o sea, me traía recuerdos, pero no sabía por qué”, comenzó diciendo luego de soltar una carcajada. “Después me di cuenta de que era la canción que me había dedicado, pero no sentí nada”, aclaró.

A lo que agregó: “Solo fue bonito recordar la canción en su momento”, cerró. Cabe recordar que Skarleth ingresó a Gran Hermano estando en pareja, luego de su polémico quiebre con el cantante urbano.

El quiebre de Skarleth con Pailita

Fue en febrero de este año, luego de que la joven, de 17 años de edad en ese entonces, se fuera a vivir a Santiago desde Punta Arenas para estar junto al cantante urbano, que esta realizó una “funa” a través de una transmisión en vivo.

En dicho registro, Skarleth acusó al artista de tenerla encerrada y sacarle en cara constantemente los gastos que hacía en ella. En su ingreso a Gran Hermano, Labra se volvió a referir a su quiebre con el intérprete de “Ultra solo”.

“Llegué a la fama hace un tiempo porque tuve una relación con una persona que se hizo muy conocida. Mi pareja fue el cantante urbano Pailita”, contó Skarleth, en su presentación al reality.

“Me prometió el mundo entero. Que me quería llevar de viaje, que yo era la única mujer que él amaba de verdad. Empezamos a terminar, empezamos a volver, empezaron los problemas, así que terminamos definitivo”, reveló en ese entonces.