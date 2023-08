Parece que la tensa discusión entre la señora Mónica y “Pincoya” provocó un nuevo quiebre que dividió aún más a “Los Lulos” y a los compañeros de la otra pieza en la casa de Gran Hermano. Y es que ahora, pese a que la mayor del grupo ya logró calmarse y aclarar el asunto, los demás siguen discutiendo.

Frente a las acusaciones y rumores que circulaban desde el “lado contrario”, Constanza Capelli y Raimundo Cerda decidieron encarar al resto, buscando esclarecer lo ocurrido con Mónica y otros puntos que aludieron a actitudes pasadas.

Si bien la conversación partió con tranquilidad, cuando Rai comenzó a explicar que la situación con la señora Mónica estaba casi zanjada, la discusión escaló y terminó en gritos entre Hans, Rubén y Coni.

Inicialmente, Raimundo aludió a la actitud de Hans, diciendo que respetaba su postura, aunque cuestionó a Rubén, argumentando que le había puesto “más leña al fuego”.

Sin embargo, cuando Coni se integró a la conversación desató la furia de Hans, que reclamó que ella estaba dormida cuando Mónica acudió a la otra pieza para evidenciar lo ocurrido. “Estamos aclarando todos los puntos”, dijo ella.

“No te metas, no tienes nada que opinar, estabas raja durmiendo“, acusó Hans. “Yo estaba ahí, yo hice la tontera (muralla de almohadas) también. No me digas que no tengo nada que opinar, qué te crees“, respondió Coni.

Acto seguido, la ex bailarina calificó a Hans como “barza” y recordó el momento en que decidió no salvar a la señora Mónica de placa, que estuvo en riesgo de ser eliminada de la casa el fin de semana. “Te preocupas de la Moni, cuando más encima ni siquiera la salvaste“, puntualizó.

"que te creí yo hago la wea que quiero si quiero decir algo lo digo" LA CONI TIRANDO FACTOS AL FRENTE DEL CARETA DEL HANS#TheLulosShow pic.twitter.com/oOoex31hbH — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) August 23, 2023

Coni respaldó a Fran

Por otro lado, Coni también apuntó a la situación con Francisca Maira, de quien se ha vuelto más cercana durante los últimos días, puesto que Fran tiene un interés amoroso con Raimundo, que se queda en la misma pieza que “Los Lulos”.

Resulta que desde que Fran se acercó a Coni y Pincoya, los demás han puesto en duda su “lealtad” y creen que ella revela las estrategias que formulan como equipo. Además, acusaban que “Los Lulos” habían enviado a Fran a placa.

“Sus votos no me interesan, no digan que yo o que ‘la pieza de al lado’ habíamos votado a Fran, porque no fue así. Francita a usted nadie la ha votado de la pieza, para aclarar todos los puntos, porque ya estoy chata que se incriminen weás (sic) que no son“, sentenció.

“Te preocupai de la moni cuando ni siquiera la salvaste” SIMPLEMENTE VERDADES #TheLulosShow pic.twitter.com/cpa9MNIlXO — ❦ (@chileancountry) August 23, 2023

En la misma línea, mencionó también que algunas compañeras amigas de Fran, desconfiaron de ella en su momento, creyendo que había revelado su estrategia a Los Lulos. “La Fran no es traidora“, dijo Coni.

Además, se refirió a los rumores que corrían por la casa sobre que habría mantenido relaciones con Sebastián Ramírez mientras la señora Mónica estaba en la pieza. Situación que negó tajantemente.

Posteriormente, Capelli se vio bastante afectada por la discusión, que para ella terminó en lágrimas y algunas palabras de consuelo de Rai. “Quédate tranquila, no estás sola, si te llegan a decir algo, yo voy a estar contigo“, aseguró.

“Trato de no agrandar las weás (sic) nomás, pero yo estoy ahí por cualquier cosa. Y tranquila”, completó.