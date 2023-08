Luego de 15 años desde el estreno de la popular serie, Los 80, la actriz Loreto Aravena contó detalles de cómo se filmó la cruda escena del capítulo “Solo nos queda rezar”, donde su personaje es torturado por la dictadura militar.

La estación televisiva reemitió el capítulo de la producción la noche de este lunes, en él se muestra como Claudia (Loreto Aravena) la hija mayor del clan Herrera, es arrestada por un agente de la CNI, interpretado por Otilio Castro, quien ejerce diversos métodos de tortura contra la joven militante del Partido Comunista.

La serie, que relata la vida cotidiana de una familia de clase media de la época de 1980, tomó el papel de Aravena como una forma de plasmar las atrocidades de la dictadura militar.

Sin embargo, pese a que ya ha transcurrido más de una década desde el estreno de la serie, la actriz recién tras la emisión del capítulo reveló detalles del detrás de escena del episodio.

Fue a través de su cuenta de Instagram que contó: “Recuerdo que cuando hice esta escena, en cuanto me amarraron a la silla, me puse a llorar, entonces Boris Quercia, el director, me dijo: “Trata de dosificar que estaremos todo el día en esta pura escena y vas a tener que llorar varias veces”.

“Es lo que debe hacer una actriz, ir dosificando para guardar lágrimas para los planos más cerrados. Pero yo no podía contenerme”, confesó.

La reflexión de la actriz no quedó ahí y aseguró: “Por primera vez entendí la historia de mi país. Por primera vez asimilé que no estaba solo interpretando una ficción, por primera vez entendí realmente todo lo que había escuchado por años y fue estremecedor y escalofriante y tan doloroso que cada lágrima fue real porque me puse en la piel de Claudia y de tantas otras y otros“.

Cabe recordar que el capítulo, a diferencia de muchas realidades nacionales, tuvo un final feliz, pues el agente de la CNI le perdona la vida al personaje de Claudia en Los 80 y la lleva de regreso a su casa, haciéndose pasar por el hermano de su padre.