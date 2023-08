Pese a que se había informado del ingreso de dos nuevos participantes al reality de CHV, Gran Hermano, hace algunas semanas, recién este lunes uno de ellos entrara a la casa estudio, según se pudo ver en la transmisión en vivo y en los videos promocionales del espacio.

Esto, pues en horas de la tarde los participantes del programa fueron encerrados en sus habitaciones mientras hacía ingreso una maleta que llevaba consigo el cartel de “no tocar”. Sumado a esto, el mismo “Big” reunió a los concursantes en el living para darles la noticia y pedirles ordenar la casa, misma acción que tomó previo al ingreso de Sebastián Ramírez.

En un inicio fueron varios los nombres que se barajaron, entre ellos Ignacia Michelson, Dino Inostroza, e incluso Nicole Luli Moreno y el actor Raimundo Alcalde, sin embargo, estos últimos negaron ir a la casa de Gran Hermano.

“Pero claro que no, ¿cómo se le ocurre? Yo soy actor, gente… por la cresta, siempre en la misma hueá. “Pero, lo más importante, no me metería a un reality porque soy actor. No quiero ser famoso, quiero ser reconocido por mi trabajo, no por payasadas“, aseguró Alcalde en un video cargado a su cuenta de Instagram tras la pregunta de una seguidora.

La modelo fitness, por su parte, también descartó participar en el programa: “La propuesta tendría que ser muy interesante. Estoy en mi mejor momento, a full (…) no necesito exponerme; prefiero la libertad, ser feliz”, dijo a Página 7.

Raimundo Cerda, el posible nuevo integrante de Gran Hermano

Sin embargo, las redes sociales hicieron lo suyo y luego de que el canal liberara un adelanto a contraluz del nuevo participante, varios internautas concluyeron que el nuevo participante de Gran Hermano sería Raimundo Cerda.

De acuerdo a los seguidores del programa, Cerda sería un ingeniero agrónomo de 25 años y pese a no ser conocido en televisión, este habría estado en una relación con la ex participante de Rojo, Emilia Didies. El joven es un aficionado al mundo motor y el deporte.

Durante las últimas horas, Cerda eliminó todas las fotografías que había compartido en su cuenta de Instagram, sin embargo, reúne más de 11 mil seguidores en dicha red social.

Raimundo Cerda es el nuevo integrante de gran hermano, es un ingeniero agrónomo de 24 años y se integrará hoy en la noche en el horario estelar ¿Qué te parece su ingreso? 👀🫣#granhermanoChv #GranHermanoChile #GranHermano pic.twitter.com/EIDtLRRDYG — Gran Hermano Chile (@CHVGranHermano) July 31, 2023