La noche del domingo se emitió, quizás, uno de los momentos más bizarros del reality Gran Hermano protagonizado por Jennifer “La Pincoya” Galvarini. La participante le ofreció disculpas al espíritu de la fallecida cantante Tina Turner.

Todo comenzó luego de la fiesta de la fiesta del pasado viernes, donde los jugadores se disfrazaron de ídolos de la música como Madonna, Lady Gaga, Michael Jackson, entre otros. Sin embargo, Pincoya no estuvo de acuerdo con la artista que se le asignó.

A la oriunda de Chiloé le tocó vestirse de la célebre cantante estadounidense Tina Turner, quien murió el pasado 24 de mayo. Durante la velada, Galvarini se negó a interpretar sus canciones dado que no la conocía.

Pincoya le habla al espíritu de Tina Turner en Gran Hermano

En conversación con Constanza y Trinidad, Jennifer reclamó: “Yo me quiero lucir igual que todas. Todas las veces es la misma huea (sic)”. Fue tal la molestia de la participante que llegó hasta el confesionario para arreglar su salida del programa.

“Siento que no hay igualdad para todos y estoy molesta. Siento que la ropa que me han pasado siempre es la más fea de toda la fiesta, me dejan en un rincón. Y la música que me colocaron: fome, no quise bailarla ni cantarla porque no conocía a la cantante”, dijo Pincoya a Gran Hermano.

Luego de sus descargos, el omnipresente personaje le respondió: “Elegimos a Tina Turner para ti porque es una de las más grandes de la historia de la música”. En ese momento, Galvarini reflexionó sobre su actuar y se retractó de sus palabras.

Sin embargo, lo curioso de la situación fue que la participante se puso a conversar con la difunta reina del Rock and Roll. “Disculpa Tina Turner, si me estás viendo del más allá. Un beso en tu trompa para ti, tú sabes que tengo conexión con los espíritus”, declaró.

“No quise interpretarte porque no te conozco, a mí me gusta la pachanga y tú como artista debes entender que todo el mundo tiene que quedarte. Te pido disculpas si no te interpreté”, añadió Jennifer.

Pero eso no fue todo, ya que luego de su conversación con el jefe de la casa, la chilota volvió a su habitación y se contactó con el espíritu de Turner.

“Puta, sorry, lo siento, pero no sabía quién eras po’. ¿Me puedes mostrar quién eres? Por favor (sic)”, expresó Pincoya. “Eras de color. Y bien buena moza eres, pero yo no me parezco a ti. Obvio que no”, comentó entre risas la participante.

Redes reaccionan al “contacto” de Pincoya y Tina Turner

En redes sociales, el inédito contacto de Galvarini con Tina Turner desató una ola de reacciones, donde varios seguidores del programa quedaron sorprendidos con la escena y “agradecieron el apoyo” de la cantante.

De hecho, el nombre de la artista estadounidense se convirtió en tendencia en Twitter, donde varios usuarios comentaron sobre el insólito “contacto” entre la participante y Turner.

“Tina Turner salvando desde el más allá a la Pincoya”, “Gracias Pincoya” o “Te perdono lulo”, fueron algunos de los comentarios y bromas que se repitieron en la plataforma digital.

Tina Turner salvando desde el más allá a la Pincoya #GranHermanoCHV pic.twitter.com/04sbN3C5co — Axel | BIGOTE'S FAN (@AxelWonderland) July 24, 2023

Tina Turner desd el mas allá “Te perdono lulo” #GranHermanoCHV pic.twitter.com/kkuG2D7ZcZ — Gustavo Perez (@callatetu) July 24, 2023

Tina Turner desde el cielo: Vo tranquila lulo yo te banco

#GranhermanoCHV pic.twitter.com/nBdYs7RZXi — 🚬🐱 | TRINIDAD AL 3331 (@elgatoculiao) July 24, 2023

Nos gusta el morbo Skarleth El morbo: La Pincoya pidiéndole disculpas a Tina Turner #GranhermanoCHV #GranHermanoChile — d a n i e l a (@dpsanhueza) July 24, 2023

Pincoya: “bueno, disculpa tina turner si me estás viendo del más allá, un beso en tu trompa para ti” #GranhermanoCHV pic.twitter.com/PL6ltmDWY3 — Catalina (@Catalinabel3n) July 24, 2023