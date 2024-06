Menos de 48 horas después de haberse sobrepuesto a un maratón que acabó de madrugada contra el italiano Lorenzo Musetti, el serbio Novak Djokovic volvió a demostrar su capacidad de supervivencia ante el argentino Francisco Cerúndolo para alcanzar sus decimoctavos cuartos de final en Roland Garros.

Lo hizo mermado físicamente, con un problema en la rodilla derecha que le frenó durante un set y medio y que, dijo, pone en duda su continuidad en el torneo que ganó en 2016, 2021 y 2023.

“Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros exámenes y veremos si puedo seguir jugando”, explicó el serbio.

“Me llegué a preguntar si debía seguir jugando o no con lo que estaba pasando. Pedí más medicamentos después del tercer set. Tomé la máxima dosis que podía tomar y empecé a sentir los efectos en el cuarto set. Sentí menos limitaciones en mis movimientos. En el quinto jugué sin dolor, pero el efecto de los medicamentos no dura para siempre, así que veremos”, agregó.

De hacerlo, se medirá al noruego Casper Ruud en una reedición de la final del año pasado, mientras que el otro cuarto lo jugarán el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, que volvió a necesitar cinco sets para avanzar, y el australiano Alex de Minaur, que sorprendió al ruso Daniil Medvedev, quinto favorito.

Djokovic atrajo todos los focos porque en menos de 48 horas disputó diez sets de Grand Slam y pasó nueve horas en la pista. Contra Cerúndolo acabó imponiéndose por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 en su partido más largo en Roland Garros, en el que durante set y medio estuvo disminuido por un problema en la rodilla que, dijo, puede obligarle a abandonar.

El tenista de todos los récords, que persigue levantar en París su 25 Grand Slam y superar así a la australiana Margaret Court en la cima del tenis, sumó así otros dos nuevos: el de partidos ganados y el de cuartos de final sumados en torneos grandes.

Con esta, suma 370 victorias en los cuatro grandes, una más que el suizo Roger Federer, 56 más que Rafael Nadal y este miércoles jugará por 59ª vez los cuartos de final de un Grand Slam, una más que Federer, 12 más que Nadal.

Este martes se someterá a pruebas médicas para determinar si puede disputar los cuartos contra Ruud, que se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 7-6(8), 3-6, 6-4 y 6-2.

Será la reedición de la final del año pasado, pero esta vez entre un Djokovic físicamente mermado, que no ha ganado ningún título esta temporada, y un Ruud que llega con los mejores resultados del circuito, 39 victorias, cinco finales y 21 partidos ganados sobre arcilla, incluidos los torneos de Barcelona y Ginebra.