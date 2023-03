La comunicadora comentó que "no lo pasé tan bien" en el programa de farándula SQP, donde recordó los motivos que la impulsaron a retirarse.

La animadora de televisión, Patricia “Pata” Larraín, comentó los motivos que la alejaron de la televisión, donde aseguró que fue un comentario en específico el que la hizo decidirse por dejar la pantalla chica por años.

Larraín, que estuvo invitada al programa Santa Moda del Canal Vive comentó entonces que en la actualidad “veo lejana a la televisión. Hoy mucha gente te dice que no ve televisión porque uno prende las noticias y te da angustia verla”.

Así, aseveró que hace falta el aumento de programas de entretención que acompañen a los televidentes. Fue en esa rama que la animadora del espacio, Mariela Sotomayor, le preguntó si existía algo de lo que se hubiera arrepentido al estar en las comunicaciones.

Al recibir un no por respuesta, Sotomayor añadió: “¿Ni Primer Plano?”.

“No. Ahí lo pasé increíble”, declaró, considerando que en esos tiempos “Primer Plano era otra cosa. Yo me fui cuando empezó la farándula dura”, sostuvo.

“Después hice SQP (CHV) y pensé que lo iba a pasar bien, y no lo pasé tan bien”, admitió entonces.

De acuerdo a Larraín, “como panelista sí (disfruté), pero en el fondo, el detrás de escena no era muy educado”.

Consultada al respecto, la comunicadora recordó su debut en el programa de farándula en 2018, apuntando que entonces “me contrataron del SQP de conductora”. Sin embargo, su papel siempre fue de la mano bajo el rol de “mamá conciliadora”.

“Estaba encargada de los temas súper faranduleros y medios estratosféricos, y en el fondo lo que tenía que hacer era calmar un poco los ánimos”, explicó.

“Me acomodaba muchísimo ese rol, pero un día me dijeron ‘Pata, no seai’ latera’ (sic)”, recordó.

Aquel consejo no fue bien recibido por Larraín. “Dije, ¿sabes qué? No puedo ser como soy yo en una plataforma en la cual me contrataron para eso, y donde debería sentirme cómoda y ser una misma”, recordó.

En esa rama, aseguró que “cuando no me sentí cómoda en ser como yo realmente era, decidí renunciar y retirarme”. De todas formas, no quiso decir quién fue la persona que la trató de latera, pero apuntó que trataba de una mujer.