Durante la noche del domingo, dos programas compitieron en la televisión internacional por el mayor número de televidentes con Pedro Pascal de la mano: El último episodio de The Last of Us y la ceremonia de los Premios Óscar, donde el chileno fue uno de los animadores.

Así, muchos dudaron si ver el final de una de las series más populares de la temporada o bien, ver cuáles fueron las películas que recibieron el mayor reconocimiento del cine, por lo que nace una duda tras 24 horas de lo ocurrido: ¿Cuál ganó?

De acuerdo a la revista Variety, el noveno y último episodio de la serie basada en el videojuego homónimo obtuvo una audiencia de 8,2 millones de usuarios, rompiendo su propio récord de audiencia.

La cifra, explica el medio, trata de una combinación entre quienes vieron el episodio en el canal de HBO así como también el número de transmisiones por HBO Max, realizadas durante la noche del domingo.

Por su parte, la revista People destaca un comunicado entregado por la cadena a cargo de transmitir la ceremonia, ABC, donde aseguran que la versión número 95 de los premios tuvo una audiencia promedio de 18,7 millones de espectadores.

La cifra marca uno de los récords de los premios en los últimos tres años. De todas formas, People asegura que sigue estando “entre los más bajos en la historia de los Premios de la Academia”.

Específicamente, la versión con menor audiencia de la historia de los Óscar ocurrió en 2021, cuando, en medio de la pandemia, el evento no tuvo un anfitrión y recibió 10,4 millones de personas visualizándolo en vivo.

The Last of Us sorprendió el pasado lunes cuando confirmó que su último capítulo se transmitiría el domingo 12 de marzo, esto ya que muchos esperaban que el episodio pudiera ser adelantado para no topar con la ceremonia de la Academia.

Esto, luego de que en febrero adelantaran el capítulo cinco, debido a que toparía con el Superbowl, megaevento deportivo que tuvo en su show de medio tiempo el regreso de Rihanna al escenario.