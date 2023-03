Hace una semana el conductor de televisión, Rafael Araneda, paseaba en bicicleta en las cercanías de su casa en Miami, Estados Unidos, cuando un vehículo se saltó un disco “Pare” atropellando al comunicador.

Tal como contó su esposa, Marcela Vacarezza, fue el mismo animador quien la llamó cuando se encontraba siendo atendido en el hospital, luego de quedar inconsciente por unos instantes.

“Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado (…) partí para allá. Él no se acuerda que me llamó”, añadió la psicóloga.

Ahora, después de una rápida recuperación, Araneda retornó a las redes sociales con un especial mensaje para sus seguidores: “Ustedes con su energía positiva y preocupación han influido en mi recuperación sin lugar a dudas”.

En conversación con La Opinión, el animador entregó detalles de su actual estado de salud. “Me siento bastante mejor, las piernas ya me empezaron a responder perfecto desde fin de semana. Los mareos han disminuido porque me están haciendo una terapia para ello… ¡Estoy entero! Lleno de moretones, pero entero”, aseguró.

Rafael Araneda también retornó a la conducción del programa Enamorándonos USA, lo cual, según explicó, fue motivado principalmente por los televidentes: “Estoy regresando hoy de a poquito… Me he cuidado bien y los llamados de ‘te necesitamos’ no han parado, hay que hacer el esfuerzo”.