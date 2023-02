La comediante Pamela Leiva alzó la voz tras la desvinculación de Arturo “El Kiwi” Walden desde TVN, tras haberle dado un beso sin consentimiento durante un despacho para Buenos Días a Todos.

A través de un Live en Instagram, la humorista entregó su versión de lo ocurrido. De acuerdo a su relato, tras triunfar en la Quinta Vergara, se fue a celebrar con sus amigos y regresó al lugar donde se hospeda cerca de las 06 de la mañana.

Debido a la emoción y adrenalina por todo lo vivido, Pamela no pudo dormir y optó por ver los noticieros matutinos donde estaban hablando de la noche inaugural del Festival de Viña, donde ella se presentó.

“A las 09 de la mañana me llega un mensaje de el ‘Kiwi’ diciéndome que estaba abajo, acá en la casa donde me estoy quedando en Concón. Que estaban con el equipo del matinal y querían sacar un móvil y si puedo bajar”, recordó.

El polémico beso

Según Pamela, el día anterior había coordinado con el equipo de TVN que llegarán a las 10 de la mañana, por lo que le pareció extraño que aparecieran antes, pero optó por bajar de todas formas.

“Buenas onda con el ‘Kiwi’, empezamos a hablar de la noche de viña, llegamos al tema del beso. Cuando hablamos de eso, el Kiwi va, me agarra y me da este beso robado”, contó.

“En el momento me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba, pero en ese microsegundo que pasó, donde me agarra y me echo para atrás, digo: ‘xuxa, ¿qué hago?’. Tuve muchas ganas de irme, pero dije ‘no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no quiero que sea la noticia”, reconoció.

“No quería que este hecho que no podía controlar yo, que no decidí yo, empañara lo que estaba viviendo. Era mi momento, y me estaban entrevistando sobre mi momento, y no quería que si me mandaba a cambiar, esa iba a ser la noticia”, continuó.

Pamela siguió adelante con el despacho y terminaron después de varios minutos. “Ahí me enteré de que no estaba coordinado que él llegara a mi casa, que se consiguió mi dirección, donde me quedaba. No estaba predestinado que él viniera a sacarme la cuña. Al parecer se tomaron decisiones arbitrarias por parte de él”, dijo.

Tras ello, la comediante se olvidó de lo ocurrido “y me centré en lo que estaba viviendo, dejé el tema de lado y seguí adelante”

“Entiendo que él lo hizo de un lado de ansiedad, desesperación”

“Entiendo de dónde lo hizo el Kiwi, no he hablado con él. Entiendo que él lo hizo de un lado de ansiedad, desesperación, de querer ser divertido, ganarse la pega. Todos podemos discrepar de la forma, que es muy noventero lo que pasó, pero lo tomé desde ahí”, prosiguió la comediante.

Asimismo, Leiva afirmó que “nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, no llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomó TVN fue una decisión de ellos”.

“Hoy yo sí recibí un llamado de TVN, donde me pidieron disculpas. Entiendo que para todos fue algo sorpresivo y no lo esperaban. Ellos tampoco sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo. Les agradecí que me llamaran y expliqué todo esto”, contó.

“Les dije que lamentaba que despidieran al Kiwi, que no me alegraba por una noticia como esa, pero son decisiones que toman ellos y ante eso, yo no me puedo hacer cargo por los actos que tomaron otras personas, tanto por el beso como el despido del Kiwi”.

A pesar de lo ocurrido, Pamela afirmó que no quería que este tema empañara su triunfo sobre el escenario y que está muy contenta por eso. “Sigamosnos educando chiquillos, este tipo de acto es el que tenemos que erradicar y sirve para enseñar a gente que no ve maldad en algo como esto, que ya no corresponde”, cerró.