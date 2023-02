"Soy una buena persona": Kiwi reacciona a su despido de TVN por beso sin consentimiento a Pamela Leiva

El notero fue despedido de TVN durante esta jornada luego de besar sin su consentimiento a Pamela Leiva en medio de una entrevista. A través de sus redes sociales se refirió al hecho.

El notero Arturo Walden, más conocido como “Kiwi”, fue despedido de TVN este miércoles, a solo días de haber regresado a la televisión, para cubrir el Festival de Viña. La razón: un beso sin consentimiento a Pamela Leiva en pleno despacho.

“Estoy mal, muy mal”, reconoció el comunicador a Las Últimas Noticias. “Fue una injusticia muy grande, pero bueno. Es terrible”, añadió.

Recordemos que el incómodo momento se dio el lunes pasado, en un despacho para Buenos Días a Todos, donde comentaban el beso que Leiva se dio con el actor Gonzalo Valenzuela en el escenario del Festival de Viña. En medio de dicha dinámica, Walden la toma por sorpresa y le da un beso en la boca. “Los besos ya no se roban”, señaló la comediante.

“Yo pedí disculpas, pero el trato que me están dando es injusto. Es insólito… Soy una buena persona, me equivoqué, pero no es para la forma en que lo hicieron”, sentenció.

El notero que se encontraba en Viña junto al equipo del matinal debió regresar a Santiago durante horas de la tarde.

A través de sus redes sociales, el comunicador también se descargó respecto a la decisión del canal.

“Cuando era rostro de TVN (…) Saludos a mis excompañeros y a algunos grandes amigos”, escribió junto a una fotografía con todos sus compañeros de pantalla promocional del canal estatal y un emoji de risas.

En otra imagen donde se le ve a las afueras del Hotel Sheraton, frente a las vallas papales y el público que va a ver a sus artistas favoritos, añadió: “Esto es lo lindo e importante de mi trabajo, la buena onda y cariño de la gente”.

Finalmente, cargó otra instantánea junto a su pareja, quien le escribió: “¡Qué difícil entender el doble estándar de la TV! Estoy contigo, amor y orgullosa de ti y tu gran corazón, te adoro”, lo que Kiwi agradeció.