El bailarín chileno Rodrigo Díaz se refirió a un viral video del 2022 donde aparece en un evento de zumba con Angélica Castro, a quien habría tratado de “despechada” pocos días después de que saliera a la luz la infidelidad del actor Cristian de la Fuente.

Díaz comentó el hecho en el programa de conversación Juego Textual, aseverando que jamás unió la situación de Castro con el tema musical “Despechá” de la cantante española Rosalía.

“Mira aquí lo pasé mal, porque eso es un challenge que hicimos en su casa con la Laura (hija de Angélica). Era un challenge que todos lo hacen y cuando lo bailé, ella me dijo ‘¡Qué entretenido!’ y quisimos despedir el evento de esa forma”, comenzó explicando.

Asimismo, el artista aseguró que “en mi cabeza jamás estaba la cochinada de unir una cosa con la otra, menos a una persona que quiero mucho, que no lo estaba pasando bien”, relatando que en el video “yo digo: ‘nos despedimos bailando la Despechá’ y presento a Angélica Castro, y en tiktok hicieron que se viera como que la presenté como la despechá”.

Respecto al mensaje malinterpretado, Díaz mencionó que se dio cuenta del hecho días después, cuando “me empiezan a llegar las notificaciones y muchas personas insultándome porque muchas personas pensaban que lo hacía a propósito. Me sentí muy mal, porque un amigo en estas situaciones tiene que aportar, no armar un circo de esto”.

“Le escribí (a Castro), le dije que se me caía la cara de vergüenza de tener que escribirle, que jamás fue con una mala intención. Ni siquiera me di cuenta y ella tampoco. Ella me respondió que si hubiese sido de otra persona probablemente hubiese dudado, pero viniendo de mí sabía perfectamente que no era intencional. Ahí me quedé tranquilo”, comentó.

Díaz también quiso dedicar palabras a la presentadora de televisión, destacando que en un momento fueron “compañeros de trabajo donde fuimos jurado y le tengo cariño, porque es una mina tan la raja, tan bacán, tan linda, que nunca haría algo que la pudiese afectar”.

El video de Rodrigo Díaz y Angélica Castro

A finales de septiembre, la cadena Univisión publicó un video de Cristián de la Fuente besando a una desconocida en México. El hecho desencadenó una crisis en su matrimonio que fue en aumento con las disculpas del propio actor reconociendo el hecho.

Pese a que la polémica fue portada de medios nacionales e internacionales, la esposa del actor no se refirió al tema y continuó con sus actividades con normalidad. Así, una semana después, Angélica Castro asistió a la llamada Zumbatón junto a Rodrigo Díaz.

En el evento, llegaron los momentos finales de los bailes cuando comenzó a sonar la canción “Despechá” en la presentación. “¡Y seguimos con la ‘Despechá’, Angelica Castro!”, se le escucha decir a Díaz en el video.