Luego de afirmar que el episodio jamás saldría a la luz, este jueves Canal 13 emitió el esperado capítulo de Socios de la Parrilla, donde participaron los periodistas Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Así, los comunicadores hablaron de su amistad de más de 20 años, así como también sobre los múltiples rumores de romance que han protagonizado.

Al inicio del espacio, los conductores de Tu Día recordaron su primer encuentro, cuando ambos eran practicantes y coincidieron durante la cobertura de Año Nuevo. Entonces, Repenning se encontraba en Mega y Vargas en Canal 13.

“Yo llevaba tres semanas de practicante, me vacunan con el Año Nuevo, y él, en su primer móvil en vivo para el noticiero central, viene, y dice: ‘Hola, Canal 13’“, recordó Vargas entre risas, imitando un tono galante.

“Lo único que quería era contarme que había hecho su primer móvil, porque no se lo había contado a nadie hasta ese minuto. Y yo: ‘¿Cómo te salió?’ Bien ‘¿No te equivocaste?’ No, cómo me voy a equivocar”, relató aún en carcajadas.

Así, con el inicio de los fuegos artificiales y empezando un nuevo año, ambos periodistas se dijeron entre las celebraciones: “No nos conocemos, pero feliz Año Nuevo”, para entonces dar el primer abrazo.

La amistad entre Priscilla Vargas y José Luis Reppening

Poco después, los periodistas fueron consultados sobre su creencia en la amistad entre el hombre y la mujer. “Es que yo tengo una amiga mujer y el resto son hombres, que están en las buenas y en las malas”, comentó entonces Vargas.

Por su parte, Repenning aseguró que “es difícil”. “Yo soy de un colegio de puros hombres, familia de puros hombres, entonces para mí la naturalidad de la amistad de tener una amiga mujer no era una cosa común (…) pero la vida te va invitando a conocer nuevas cosas”, añadió.

Asimismo, afirmó que “yo nunca creí en la amistad entre el hombre y la mujer, y con la Pri se nos ha ido dando con los años. Pero yo tenía una matriz más o menos cavernícola”.

En estas décadas de amistad, los conductores de Tu Día también apuntaron que en múltiples ocasiones se les ha relacionado románticamente.

“Es por eso que nadie me invita a salir”, reclamó entre risas la misma periodista, apuntando a que todo es “porque nos ligan”. En esa misma rama, Repenning ofreció hacer un pacto para acabar juntos, sin tener respuesta de su amiga.

“La gente es muy graciosa”, añadió, relatando que incluso Repenning ha dudado de salir con Vargas por el qué dirán, aunque la periodista le ha restado importancia.