Frustración y molestia causó la reprogramación a último momento de la premiación de la Competencia Folclórica del Festival del Huaso de Olmué. Según TVN, canal a cargo de la transmisión del evento, la decisión fue gatillada por una falla técnica en una de las mesas de sonido del evento.

En un principio, el desenlace de la competencia se iba a desarrollar después del show de Bombo Fica, que término pasadas las 00:30 horas.

“Nosotros íbamos igual que en las noches anteriores, pero se acercaron acá, minutos antes, y nos dijeron que por un problema técnico tenía que venir Santaferia primero. Eso significa que nos tiran al último”, comentó a BioBioChile Romina Ñúñez, una de las participantes de este año.

“¿Quién va a estar viendo a las 2 de la mañana la competencia? No sentimos los parientes pobres del festival, los ninguneados… Es como una excusa hacer la competencia; esos son nuestros pensamientos ahora, porque no entendemos. Es una falta de respeto… Nos parece extrañísimo que en este nivel pasen estos problemas técnicos”, añadió.

El destacado folclorista Arturo Chávez del grupo Voces de Aysén, con más de 50 años de trayectoria, añadió: “Son momentos muy complejos los que se viven. He venido muchas veces a Olmué, he ganado, me he ido sin nada. Esta vez iba todo bien, pero nos topamos con esta ‘sorpresa’, que creo que no está correcta. A mí me pasó esto mismo el 2016. Yo había renunciado al festival por esto”.

“Hoy no quiero perjudicar a mis compañeros, y tampoco queremos dañar al festival, porque queremos al festival… Lamento mucho lo que está pasando. Así no dan ganas de estar. Imagínate que a alguien van a premiar, y va a estar solo arriba”, dijo.

Cristian Cáceres, de los Bravos de Talca, describió la situación con una pregunta: “Nos molesta en demasía el tema. Hay artistas que llevan más de 50 años de trayectoria, que han recorrido todos los festivales a nivel nacional. ¿Dónde está el respeto hacia ellos?”.

“No estamos mendigando ni pidiendo nada; estamos pidiendo poner la música folclórica en el sitial que se merece. Está bien que vengan artistas de otros géneros musicales,

pero démosle la importancia al folclor. Hay artistas que están trabajando todo el año por esto, por la cultura, entonces es triste esto. Nos sentimos los invitados de piedra. Ya está bueno, no puede ser así”, comentó molesto.

Desde TVN, entregaron su versión de los hechos. “La mesa de audio de la competencia folclórica arrojó una falla técnica y tuvimos que resetear el sistema, lo que nos obligó a configurarla nuevamente con las sesiones de cada uno de los participantes”, señalaron desde el canal a BioBioChile.

“Esto lleva un tiempo considerable, lo que nos obligó a invertir el orden de las presentaciones, teniendo que adelantar el show de Santa Feria y luego la premiación de la competencia”, añadieron.

El desenlace y la premiación de la competencia folclórica comenzó pasadas las 2:05 horas. El tercer puesto fue para el grupo los Bravos de Talca por su canción “Vivan Los Campos”, mientras que el segundo lugar lo recibió Voces de Aysén por “Donde Vive el Agua”. Los ganadores del festival fueron la agrupación Ankaly, con “El carnaval de los abuelos”.