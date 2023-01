Tras semanas de polémicas y expectativas, Bombo Fica se presentó este domingo en el Festival del Huaso de Olmué, con una rutina que hizo reír a la mayoría de los presentes.

El comediante se paró frente al Patagual con una rutina basada en cómo vivió la pandemia junto a su esposa, la falta de trabajo que tuvo en ese tiempo y cómo debió reinventarse para sostener su hogar.

Entre otras cosas, bromeó que se unió a su hijo “Bombito” -quien ya es todo un adulto- en su venta de queque con “orégano”, lo que no fue la mejor idea.

También contó que cuando estaba a punto de volver a su natal Purén, recibió un llamado de CHV para integrarse a El Discípulo del Chef, sin tener nada de conocimiento de cocina.

“Fui el primer huevón al que se le quemó el agua. Me dijeron: Bombo, tú no sabí cocinar. ‘Yo vine por la platita no más””, dijo ante las risas del Patagual.

Casi al final show, que fue el peak de sintonía de la transmisión de todo el festival, y cuando el humorista hacía alusión a un encuentro con un amigo de juventud, el comediante lanzó un ácido chiste sobre la polémica alrededor de los indultos promulgados por el presidente Gabriel Boric.

