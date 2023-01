El 2022 significó para la comediante Yamila Reyna una evolución en su carrera: no solo entró al programa Hoy se Habla como panelista, sino que hoy figura como uno de los rostros más importantes de TVN a cargo del matinal Buenos Días a Todos.

Si bien se trata de un papel temporal que acabará en marzo con la llegada de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, poco a poco Reyna ha ido construyendo su lugar coml conductora, rol que, según explica, espera seguir llevando adelante.

Sin embargo, en conversación con BioBioChile, la actriz reconoció que la sorpresa de su nuevo rol no es algo exclusivo del público, sino que ella también se asombró con la propuesta de quedar a cargo del matinal.

“Llevo más de 20 años haciendo entretención, entre el humor, estando como actriz, así como en diferentes programas, y que hoy por hoy me llamaran a la conducción del matinal fue una gran oportunidad”, destacó, apuntando que existen “muchas compañeras con talento en el canal”.

Roberto Cisternas, director de programación de TVN, describe así el proceso que se llevó a cabo para dar forma al BDTA “de verano”: “Hicimos un equipo que está manteniendo y poniendo al matinal, durante el verano, en una posición de cercanía, y cuando evaluamos quiénes podían hacer esto, primero obviamente estaba Gino, que lo posicionamos como conductor porque tiene los atributos necesarios para hacerlo, y empezamos a ver a Yamila”.

Sobre la argentina, Cisternas no escatima en elogios: “Ha sido increíble el compromiso, el profesionalismo que ha entregado para trabajar en el canal, y creemos que para una temporada de verano ella cumple con los atributos para generar una oferta interesante desde el matinal. Le dije: probemos un tiempo, la última parte del año (2022), y funcionó. Yo no programo viendo el rating online, pero sí me quedo con la sensación y la emocionalidad de la gente que ve esos programas. Ella dio con ese tono”.

La decisión no fue fácil para Yamila, pues estaría compitiendo con las animadoras más fuertes de los otros canales: Karen Doggenweiler, Priscilla Vargas y Monserrat Alvarez.

“La verdad es que pensé mucho a la hora de decidir si seguía adelante con la animación y conducción. Yo soy una persona que cree mucho en los caminos de la vida, en lo que Dios me va poniendo”, explica, asegurando que disfruta de poder realizarse en diferentes espacios.

De todas formas, destaca que en la actualidad debió reordenar sus horarios nocturnos para cumplir con la exigencia de un programa en vivo de 5 horas por la mañana y otro por la tarde.

“Todo es un desafío, en realidad. Desde la disciplina, la dedicación, la concentración y hay que estudiar mucho cada día. Hay que estar arriba de la máquina durante cinco horas, entonces es un gran trabajo que se hace en equipo, si no, no podría existir”, menciona.

“Por ahora me voy a enfocar 100% a las comunicaciones, al menos hasta marzo, y luego, veré dónde me depara la vida”, destaca.

En su inicio en el matinal, Reyna fue objeto de comparaciones con otras animadoras, así como también blanco de críticas. Sin embargo, a día de hoy, destaca que nunca se ha visto preocupada o afectada producto de aquellos comentarios.

“Es todo lo contrario. Que me comparen donde yo soy nueva es un honor”, explica, admitiendo que tiene dos referentes en el mundo de la animación: Karen Doggenweiler y Diana Bolocco.

“Me encanta Karen Doggenweiler, me encanta su elegancia, su forma de hablar, pero mi estilo es muy diferente. Diana me encanta también, porque la encuentro fresca, lúdica, atrevida. Me gusta su modernidad y esa mezcla entre humildad y elegancia que tiene”, destaca.

Asimismo, al igual que los usuarios en redes sociales, diferentes personalidades del espectáculo valoran su evolución en pocas semanas.

Entre ellos, el exMe Late y conocido en redes sociales como el “Experto en reality”, Francisco Halzinki, valora, por ejemplo, el desempeño de la también actriz en pantalla.

“La opinión e información que entrega me da a entender que es una persona que estudia y se prepara bastante, teniendo no solo datos duros, sino que también ciertos detalles que le permiten aportar y abordar los diferentes temas de la pauta”, describe.

Sin embargo, destaca también que “el exceso de ímpetu y energía le podría pasar la cuenta, ya que en ocasiones y sobre todo en un comienzo, llevaba un ritmo muy rápido llegando a hablar por sobre sus compañeros”.

A este punto, está de acuerdo el periodista y panelista de Zona de Estrellas, Hugo Valencia, quien destaca que a Reyna todavía le falta camino para ser animadora.

De acuerdo a Valencia, “es una comunicadora por sí sola. Pero a mí me gusta más como panelista que como animadora. Ahí la veo más relajada, más ella. Para mí, en el matinal suele ‘disfrazarse’ y eso le ha restado autenticidad”.

“Creo que aún le falta preparación para ser animadora, pero siento que en su camino como panelista de programas ha ido creciendo y controlando su ansiedad, que es su principal defecto”, explica.

“Creo que hay que controlar ese apretura por tenerlo todo ‘ahora ya’ es lo que más deben controlar la nueva camada de animadores. Manejar las expectativas y armarse de paciencia, nada se consigue de la noche a la mañana”, destaca también Valencia respecto a los nuevos rostros de la televisión.

En marzo, “Hoy se habla” entrará en una nueva temporada con Yamila Reyna como panelista titular. “Yamila ha sido un gran ‘descubrimiento’, entre comillas, porque creo que ya estaba desde antes en un lugar interesante de la TV; es convocante. Va a ser jurado del Festival de Olmué y la queremos potenciar”, señala el director de prpgramación de TVN.