Durante la noche de este lunes se estrenó Juego de Ilusiones, la nueva teleserie de Mega que será la protagonista de las tardes en la señal y que ya suma críticas, alabanzas y, por supuesto, memes tras su primer episodio.

Y es que la ficción logró conseguir un rating on line de 16.3 unidades con peak de 19.0 en su lanzamiento, donde se mostró la historia de Mariana Nazir y su próxima venganza.

Con tal número de audiencia, muchos de los usuarios quisieron comentar la ficción en redes sociales, haciendo que la teleserie fuera Trending Topic en Twitter con base en memes, comparaciones con Shakira y más.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, debido a que algunos usuarios criticaron el parecido de la ficción con la extinta Verdades Ocultas, así como también el hecho de que existieran tópicos ya vistos en otras ficciones como la infidelidad y la idea de traer gemelos.

Juego de Ilusiones se centra en Mariana, una mujer que lleva 25 años casada con Julián Mardones (Julio Milostich), con quien lleva una vida estable y tranquila. Sin embargo, un día descubre la infidelidad de su marido con su mejor amiga, hecho que la hace tomar venganza.

Y es que la madre de familia no sabe que, tras aquella acción, verá cómo su vida da un vuelco, debido a que no solo su esposo no es quien creía, sino que toda su vida es una mentira.

La venganza de Mariana fue una de las cosas que más dio para hablar, ya que, a diferencia de lo visto en otras teleseries, en vez de llorar por el engaño que sufrió, decide tomar venganza, secuestrando a su esposo para hacerlo pagar.

Con su desaparición, poco a poco los secretos de Julián comenzarán a salir frente a los ojos de Mariana tras llevar años ocultos.

Pese a que el estreno de Juego de Ilusiones ocurrió pasadas las 21:00 horas, la ficción seguirá transmitiéndose este martes a las 15:30, con la oportunidad de ver el primer episodio a las 14:25 horas.

Revisa acá algunas reacciones al estreno

Shakira podría haberse inspirado en esta teleserie para deshacerse de Pique #JuegoDeIlusiones — Kayulii (@Kayulii) January 17, 2023

Vamos Rocío, vengate! A chucha que esto no es verdades ocultas #JuegoDeIlusiones — Katy (@Katysoy_) January 17, 2023

#Juegodeilusiones lo que no me gusta es lo del hermano gemelo muy #verdadesocultas — Celestoxica (@celestoxica) January 17, 2023

Claramente es como historia de Shakira, Piqué y la otra, en una teleserie #JuegoDeIlusiones — Makita del Mal🤘🎶📻💃🖊️ (@makita_pv) January 17, 2023

“Dios podrá ser misericordioso, pero yo no soy Dios” #JuegoDeIlusiones pic.twitter.com/6puF90jL35 — Diego Mánquez Arredondo (@diemanquez) January 17, 2023

El personaje de la Arregui resumida en una foto xd #JuegoDeIlusiones pic.twitter.com/dtH6ehZJMA — Carolina. (@Itglden) January 17, 2023

En serio les impacta que el gancho sea una INFIDELIDAD? Como todas las del Mega? En serio? #JuegoDeIlusiones — Ari (@bestofvcso) January 17, 2023

AHHH LOS VIOOOO #JuegoDeIlusiones pic.twitter.com/6Y0Y0gmDHj — c v m i l v 🌴 (@kamitink) January 17, 2023

#JuegodeIlusiones: Cuicos/gente con mucha plata y sus problemas. ¿En serio que no hay otra cosa que se les ocurra?🤦 — Antonio Iturra (@iturraantonio) January 17, 2023