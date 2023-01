Este lunes, la actriz Carolina Arregui mostró en la pantalla el primer vistazo a Mariana Nazir, en Juego de Ilusiones, en un estreno que dejó a todos expectantes sobre la historia llena de misterios de la familia Mardones-Nazir.

Arregui interpreta a Nazir, una mujer que lleva 25 años casada con Julián Mardones (Julio Milostich), con quien lleva una vida estable y tranquila. Sin embargo, un día descubre la infidelidad de su marido con su mejor amiga, hecho que la hace tomar venganza.

Y es que la madre de familia no sabe que, tras aquella acción, verá cómo su vida da un vuelco, debido a que no solo su esposo no es quien creía, sino que toda su vida es una mentira.

“Mariana se ha proyectado dentro de una familia convencional, hasta que ocurre un suceso que hace que no solo las cosas cambien por sí mismas, sino que el proceso interno de cómo hacerlo para enfrentar esta situación de la que nunca hubiese querido vivir, y ahí está el gran quiebre”, menciona la intérprete a BioBioChile.

De acuerdo a Arregui, de todas formas, Mariana no quiere “dejar de ser ella, porque sus sentimientos son nobles, reales y verdaderos. La vida la pone a prueba y le tuerce la mano”.

Así, poco a poco, “empieza a descubrir un lado oscuro de ella en el que da rienda suelta y se ve entrampada sin poder echar marcha atrás. Y lo más curioso es que su esencia nunca se ausenta, ahí está la parte interesante y la más difícil de realizar”.

Sobre su experiencia como Mariana, Arregui destaca que aquella mujer es “la más fascinante, deseada y codiciada para una persona que se dedica a este rubro”, debido al desafío que significa.

“Nos enfrentamos a algo en donde no tienes respuesta inmediata y te lleva a viajar en un mar de misterios por resolver”, adelanta.

Específicamente, al referirse a desafío que significa ser Mariana, la actriz destaca que este papel es “un cambio radical en interpretación”. “Es estar permanentemente pendiendo de un hilo en donde hay una delgada línea de lo bueno y lo malo”, menciona.

“Mariana es un personaje atípico con el que te encuentras -para los que somos actores y amamos lo que hacemos- rara vez en la vida. Y debo decir que de los más deseados, porque significan un gran desafío en el día a día”, explica.

Asimismo, Arregui se muestra complacida por dar el salto al misterio en las teleseries, en especial “porque el público es el testigo principal y el que tiene toda la información, mientras los que rodean al personaje no”.

“Es fascinante, porque la historia la vamos contando juntos. Y cuando existe esa complicidad entre los personajes principales y el espectador, es cuando se produce la magia”, destaca.