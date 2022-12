La panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, se refirió a los dichos emitidos por Anita Alvarado en una transmisión en vivo realizada en Instagram. En un espacio del programa afirmó ser “la única víctima de esta situación”.

Fue durante la emisión del programa de farándula y televisión de Zona Latina, que la exesposa de Jorge ‘Mago’ Valdivia dedicó palabras a Anita Alvarado y su hija Angie, luego de las declaraciones hechas por la primera en redes sociales.

Cabe recordar que la ‘Geisha’ usó su Instagram para hablar de Daniela Aránguiz y revelar una infidelidad de hace 15 años entre el futbolista nacional y la ex chica reality.

“La única víctima de toda esta situación soy yo, y así como a ella le mintieron, quizás a mí también (…) la única que no sabía de esto soy yo“, comenzó relatando la ex Mekano.

A lo que añadió más tarde en su exordio: “La única culpa que tengo yo es no haber terminado con Jorge y haberlo perdonado, cosa que en el momento era una niñita (…) era una niña ingenua que no sabía de esta situación”

“Me llega a dar pena porque son heridas que duelen, porque yo no tengo la culpa de que me hayan engañado, porque así como se sintió engañada y utilizada su hija, yo también”.

Sumado a esto, Daniela dijo: “Me da mucha rabia que en vez de echarle la culpa al hombre me la echen a mí, qué culpa tengo yo de que Jorge no haya tomado en serio a su hija o que le haya mentido”.

“Me están echando la culpa a mí, siendo que ella estuvo con el papá, que la Angie estuvo primero con Jorge, después con el hermano, después estuvo con Jorge de nuevo”, afirmó.

“Yo no tengo la culpa, si ella se quiso descargar conmigo y tratarme mal a mí, lo hizo gratis”, afirmó Daniela Aránguiz sobre las acusaciones de Anita Alvarado.

La panelista de Zona de estrellas fue consultada por Cecilia Gutiérrez en el programa sobre su decisión de no hablar antes sobre el tema, ante esto la exesposa de Jorge Valdivia dijo: “Yo nunca lo quise exponer (a Jorge Valdivia), yo siempre sentí que las cosas se tenían que arreglar en la casa y me arrepiento de haberme quedado callada porque aquí no tengo culpa de nada“.

En paralelo, la influencer afirmó que Anita Alvarado fue la razón por la que el matrimonio de sus suegros terminó: “Habló de que mi suegro fue a pedir la mano de Angie Alvarado. Yo lo único que sé de mi suegro contigo Ana Ester, es que mi suegra terminó con mi suegro por infidelidad contigo (…) muchas veces mi suegro te depositó los honorarios de tu trabajo”.

Casi al final de sus declaraciones, Aránguiz afirmó estar planeando tomar acciones legales contra la ‘Geisha’: “Me amenazó de combos, así lo dijo: ‘No te puedo pegar ahora, pero te voy a pegar’, eso es una amenaza y ya mis abogados lo están viendo, porque es una amenaza de agresión”.

Hasta el momento Anita Alvarado no se ha referido a las declaraciones de Daniela Aránguiz.