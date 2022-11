Una curiosa confesión reveló Mariana Derderián durante el próximo capítulo de La Divina Comida a estrenarse el sábado 26 de noviembre, la actriz contó una anécdota por la que fue vetada de una tienda en EE.UU por 10 años.

Todo ocurrió en la ciudad de Nueva York, donde en ese momento Derderián se encontraba de shopping en una tienda que establecía como regla que solo se podían llevar 3 prendas a los probadores.

“Yo fui a Nueva York, la cosa es que yo estaba en una tienda, entonces entré a un probador y estaba con siete pilchas. Y “no puede entrar más de tres”, entonces yo encontré regia idea que todas las otras meterlas en mi bolso“, relató la actriz.

Aquella acción creyó que no tendría consecuencias; sin embargo, antes de llegar a los probadores se encontró con un sensor que detectó el resto de ropa.

“Pasé las tres prendas y pasé por un pasillo que según yo no pasaba nada y empieza a sonar tutututu, y vienen tres gorilas me agarraron y me subieron al ascensor y me bajaron como al menos algo, y me revisaron completa hasta el celular”, dijo.

La detención al interior de la tienda terminó en un malentendido que casi le costó consecuencias legales a Mariana Derderián, vetada en suelo internacional.

“Finalmente le expliqué a la mina “yo solo quería hacer esto” y después le dije “te lo pago, te lo pago”, porque me dijeron “usted no va a entrar nunca más a esta tienda por 10 años”, concluyó.