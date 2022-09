Pamela Díaz hablará de su relación con el periodista Jean Philippe Cretton y las dificultades que tuvieron en su relación en La Divina Comida. Dicho episodio había sido anunciado meses atrás por la misma “Fiera”, quien compartió diferentes videos y videos en vivo con el resto de las participantes.

En un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, Díaz comparte con Carmen Gloria Bresky, Yamila Reina y Eva Gómez, donde pasan la primera velada en el hogar de la ex Viva la People.

Así, en medio de la velada, Yamila Reyna tantea la relación de la también influencer con el rostro de CHV, preguntándole sobre la diferencia de cómo ambos abordan la relación.

“¿Para ti en más fácil que para él la exposición en la relación? (Porque) él es un tipo que es más bajo perfil en ese sentido”, comenzó diciendo Reyna.

En eso, Pamela comenta de inmediato: “Sí po’. Pero él sabía con quién estaba saliendo”.

Sin embargo, su respuesta no dejó satisfecha a la argentina, quien le pidió ponerse “en el lado del chico un rato”. “Un poco de empatía ¿’Ya sabe con quién está, que se la banque’? No, Pamela Díaz”, recriminó.

“Yo me comporto como muy bien”, replicó Díaz, a lo que Reyna le consultó respecto a cómo están en la actualidad.

“Se supone que bien”, comentó entre risas. “No, pero (estamos) bien hasta el momento. Tuvimos un término y fue como medio mediático, así como heavy”, recordó, aunque apuntó que no le molestó la atención de la prensa.

“¿Pero a vos nada te da lata?”, consultó nuevamente Reyna.

“Es que a mí no me interesa lo que piense la gente, nunca me ha interesado la gente que hable mal”, afirmó entonces.

Sin embargo, aclaró que a diferencia de ella, a Cretton sí acababa afectado por la opinión pública. “Él es sensible, entonces a él le incomoda que 3 o 4 personas que digan algo feo. Él se siente, a él le duele, él lo pasó pésimo”, cerró “La Fiera”.