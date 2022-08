Una fuerte polémica provocó este fin de semana la performance de la agrupación “Las Indetectables”, en un acto en Valparaíso, de Apruebo Transformar, hecho que se ganó el repudio de diferentes personalidades, entre ellos, el periodista José Antonio Neme.

Durante la mañana de este lunes, el periodista se refirió a lo sucedido en Valparaíso, donde la agrupación travesti finalizó su show con un acto de connotación sexual con la bandera chilena, sin importar la presencia de menores de edad, apuntando a Valle y a los organizadores del evento.

“Parece que en ese acto había un nivel de inconsciencia, no de los transformistas o artistas, sino que de los organizadores”, comenzó diciendo.

“Me pareció cobarde, poco creíble y mentiroso que ayer nadie, ni el productor del evento, sabían quiénes eran estas señoritas o artistas. Ni los grupos de las minorías sexuales les prestaron ni la más mínima ropa”, acusó Neme.

En eso, el profesional aseguró que el acto, a su juicio, “es deleznable, no me gusta y rompe con la Ley de Seguridad del Estado”. “Pero si era un código que no compartimos, no lo suban al escenario”, mencionó.

Asimismo, Neme recordó que “estas personas no iban pasando en una micro, se bajaron e interrumpieron un acto. Estas personas fueron invitadas, presentadas y no fueron interrumpidas en su acto”.

El animador además se lanzó en contra de Alejandra Valle, apuntando los dichos de la periodista, que aseguró no haber visto con claridad lo que ocurrió en el escenario. “La presentadora dice que no sabe y que no vio, lo que es mentira, es una mentirosa”, acusó.

“Si yo no veo bien lo que está pasando, no hago esa salida”, apuntó. “Lo que quiero decir es que el hilo se corta por lo más delgado y lo más delgado es este grupo de transformistas, que han utilizado la bandera en otros actos, que tienen una historia y un nombre”, añadió entonces.

“Señorita Valle, esto escaló. La palabra ‘indetectable’, que debió haberlo sabido el alcalde, el productor y la animadora, que es tan amiga de las disidencias, es una condición clínica que están con VIH, son personas seropositivas que están en tratamiento y producto del tratamiento antiviral el virus no es detectable en sangre”, explicó.

Por otro lado, Neme aseguró que “yo no culpo a estos artistas, porque fueron convocados”, aunque acusó que “aquí no leo a nadie que diga ‘sí, ellos son parte de la periferia social, esta es una forma legítima de protesta, son parte de los grupos marginados, ultrajados"”.

“Yo no estoy de acuerdo y como no estoy de acuerdo, no los invito a mi cumpleaños. Pero que el productor artístico diga que no sabía es una cobardía. Es hacer pagar a tres artistas una responsabilidad que no es totalmente de ellos”, lanzó.

“¿De qué espacio estamos hablando? ¿De qué inclusión? Si uno comparte un código de protesta, uno la acompaña y la justifica hasta el final. Pero aquí salieron como ratas, cada quien se salía en cada tuit”, cerró.

La reacción de José Antonio Neme al show de Las Indetectables

Durante el fin de semana, el comunicador también se había referido al hecho a través de sus redes sociales. “Viendo lo de Valparaíso: mezcla de pena, rabia y asco”, comenzó escribiendo el animador de Mucho Gusto, aunque momentos después profundizó sus dichos.

“Si tienes un micrófono en la mano y detectas que se está cometiendo un delito, estás en la obligación de detener el acto”, lanzó el profesional en contra de Valle.

“De lo contrario, te haces cómplice. Y si crees que es una forma artística, consulta a un médico psiquiatra”, cerró el periodista.