La modelo y bailarina ucraniana Lola Melnick, conocida en Chile por su participación en el programa Morandé con Compañía hace años, fue alabada en las redes sociales por su elocuencia y conocimiento sobre el conflicto que enfrenta a Rusia y Ucrania.

Desde Brasil, donde reside actualmente, Melnick estuvo en un contacto con el matinal Mucho Gusto (Mega) el viernes recién pasado donde se refirió a lo acontecido.

“Es triste, difícil. Tengo muchísima gente querida que todavía está allá (en la zona de conflicto)”, dijo Melnick. “Éramos un pueblo unido, pero con etnias diferentes. Mi etnia siempre ha sido más pro rusa, pero también tengo sangre ucraniania, nací en Ucrania, amo este país”, añadió.

En la oportunidad, no sólo explicó la génesis del conflicto que desembocó en una ofensiva de Rusia contra Ucrania, sino que también pidió dejar de lado el sensacionalismo.

“La gente me está pidiendo decir que ‘por favor, sin más sensacionalismo, sin tanta noticia extrema, sin tanta noticia que no es correcta’. Es importante informarse, saber de lo que estamos hablando, saber entregar bien la información y no asustar a la gente y no asustar a ellos también a los que están viviendo allá”, manifestó.

Melnick, quien es oriunda de Odesa, antes territorio de la Unión Soviética y hoy parte de Ucrania, también habló de las capas culturales y los conflictos que llevaron a la disolución de la URSS.

Lola Melnick explica la génesis del conflicto y es aplaudida en redes sociales

En el contacto con el matinal de Mega, Melnick explicó que este conflicto no es reciente, sino que data de hace muchos años.

“Les quiero remontar a un episodio del que no se habló: 2014, 2 de mayo. Odesa sufrió también un ataque y no fue por Rusia, fue por parte ucraniana, siendo que es su propio territorio”, indicó

“Quemaron un edificio con gente viva, con manifestantes pacíficos que simplemente estaban pidiendo el derecho de mantener el idioma ruso en Ucrania”, añadió

No obstante, dijo que no apoyaba la ofensiva rusa. “Jamás voy a dar una opinión positiva para una guerra, para una invasión, jamás”, manifestó. “Pero al mismo tiempo tenemos que entender que esto no pasó recién ahora, esto está pasando hace 8 años”, agregó.

“Estos fuegos cruzados, esta situación de separatistas, de nacionalistas, existe hace ocho años y no se hablaba tanto ¿por qué se empezó a hablar hace unos meses? (…) El pueblo ruso y el pueblo ucraniano somos pueblos hermanos, básicamente tenemos la misma sangre”, reflexionó.

Redes sociales alaban análisis de Lola Melnick

Tras la intervención, las redes sociales se llenaron de mensajes para destacar la elocuencia y los conocimientos de la modelo, destacando que es “más que una cara bonita”.

De hecho, desde el viernes que el nombre de Lola Melnick no ha salido de las tendencias del momento en Twitter.

Un resumen de la TV de los últimos años: Lola Melnick da clases de ética periodística mientras se muestra explosiones y sensacionalismo por doquier pic.twitter.com/cO8nkuJvtj — Ricardo Moreno C. (@rmoreno) February 26, 2022

En el MEGA están entrevistando a Lola Melnick, y la loca está dándo una clase de geopolítica. Cláramente, la Melnick buena. — Joaquin Rebolledo (@whoaking) February 25, 2022

Me encantó la intervención de Lola Melnick en mega: "Ucrania quiere lo mejor de los dos mundos: los beneficios tributarios con Rusia, y la defensa y beneficios con occidente y la OTAN". El conflicto es más complejo que definir entre buenos y malos. — Coco Holiday 🐰🏳️‍🌈🦄 (@KreuxWildberry) February 25, 2022

Un agrado escuchar a Lola Melnick hablar de la guerra de Ucrania. Sabe tanto de Rusia como el mejor analista político. Al final, no era solo una cara bonita, como algunos creían. — Patriota del 22% y 44% #RechazoDeSalida 🇨🇱 ⚓️ (@Fiercorru) February 25, 2022

Que algunos se sorprendan que Lola Melnick tenga conocimiento en cuanto a la historia cultural de su país solo demuestra el prejuicio de pensar que porque una mujer es atractiva ( y le sacó partido a eso) no puede ser culta o inteligente. — Karen (@kshd90) February 25, 2022

Lola Melnick se está mandando una mejor explicación de este conflicto que cualquier noticiero y corresponsal de internacional — k (@_berniesadness) February 25, 2022